Ve Stankově smetl vlak osobní auto, několik zraněných

Přelomový objev? Lékaři asi zjistili, co vyvolává Alzheimerovu chorobu. Má to v těle skoro každý z nás

Zhruba 60 cestujících z vlaku je v pořádku. Na místě zasahovali zdravotníci, hasiči, přijel také krizový intervent záchranné služby, řekli ČTK mluvčí krajských hasičů Petr Poncar a mluvčí záchranné služby Martin Brejcha. Doprava na trati je na několik hodin přerušena.

Zranění cestujících z auta záchranáři hodnotí jako velice vážná. Vrtulník a sanitky je odvezly do nemocnic v kraji, doplnil Brejcha.

Podle webu Českých drah se na přejezdu srazil s autem Západní expres, který jel z Prahy do Mnichova. Dopravce zavedl náhradní autobusovou dopravu. Lidem, kteří cestovali v expresu, pomohli hasiči přestoupit do autobusů. Převezly je do Blížejova, odkud budou dále pokračovat v jízdě osobním vlakem do Domažlic, kde přestoupí na expres.