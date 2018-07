Čas masivních výluk začal. V Praze a Středočeském kraji si řidiči užijí

Život v blízkosti uprchlického tábora v Řecku? Místní jsou připraveni vzít zákon do vlastních rukou!

Přelomový objev? Lékaři asi zjistili, co vyvolává Alzheimerovu chorobu. Má to v těle skoro každý z nás

Omezení v Praze

Cestující mohou očekávat dopravní komplikace v Praze v lokalitách Hostivař, Libeň a Roztoky u Prahy. Opravy zpomalí letní provoz městské linky, která jezdí z Libně (o víkendu z Hostivaře) přes Holešovice a Podbabu směrem do Roztok u Prahy. Od 1. července až do 13. července linka v provozu nebude vůbec. Od 14. července spoje budou končit ve stanici Praha-Podbaba, komplikace skončí 2. záři.

České dráhy cestujícím také nabízejí řešení dopravních problému, které jsou k dispozici na oficiálních webových stránkách Českých drah (ČD). Cestující zde najdou mapu České republiky s aktuální situaci na všech úsecích. „Bližší informace pak najdete ke každé výluce podle data zahájení a tratě na webu Českých drah.

Stačí zadat datum výluky a kraj a v plánovaných výlukách najdete podrobnosti, včetně výlukových jízdních řádů, náhradní autobusové dopravy a podobně,“ řekl serveru EuroZprávy.cz Radek Joklík z tiskového oddělení ČD.

Omezení mimo Prahu

Pracovníci opraví tratě mezi Prahou, Lysou nad Labem a Nymburkem. Série výluk se dotkne kolej i trolejových vedení v Praze mezi Balabenkou, Vysočany a Horními Počernicemi, kolem Čelákovic, Lysé nad Labem a Kostomlat nad Labem. Rychlíky z Prahy přes Nymburk pojedou odklonem přes Poříčany a minou stanice Praha-Vysočany a Lysá nad Labem. Spoje linky S9 budou končit v Praze, na trati zůstanou pouze spoje linky S2. Zde výluky začnou od 30. června do 20. záři.

Více než měsíc od 21. července do 2. záři nebudou jezdit vlaky na trati z Prahy do Všetat. Vlaky zde ve většině případů nahradí autobusy. Železniční opravy způsobí výluky na trati z Prahy do Berouna a na Mladoboleslavsku.

S dopravními komplikacemi se setkají i cestující na dálnicích. "Abychom udrželi naše komunikace v dobrém stavu, musíme každoročně opravit přibližně 5 % sítě. Momentálně opravujeme výrazně více, protože v minulosti toto pravidlo nebylo dodržováno," řekl serveru EuroZprávy.cz tiskový mluvčí Ředitelství silnic a dálnic Jan Rýdl.

Modernizace bude probíhat především na některých úsecích Dálnice D1. Veškeré informace o dopravních komplikacích na dálnicích cestující najdou na speciálních stránkách nebo pomocí bezplatné asistenční dálniční služby - 800 280 281.