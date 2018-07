Na Hodonínsku proti sobě vyjely dva vlaky

Kdo se dostal do Evropy? Německem otřásá uprchlický skandál

Proti sobě totiž vyjely dva spěšné vlaky jedoucí na trase Brno - Staré Město u Uherského Hradiště. Bezpečně je zastavil takzvaný generální stop ještě stovky metrů od sebe a mimořádná událost se obešla bez zranění.

Příčinou je podle mluvčí Správy železniční dopravní cesty (SŽDC) Kateřiny Šubové pravděpodobně chyba obsluhy při stavění dopravní cesty, řekla ČTK. Událost ČTK potvrdil i mluvčí Drážní inspekce Martin Drápal.

Zatímco jeden vlak vyjížděl ze stanice, která se rekonstruuje, druhý byl teprve poměrně daleko na trati před vjezdem do obvodu stanice. "Vlak vyjíždějící ze stanice zastavil ještě v ní, druhý na trati a neměl ještě ani povolený vjezd do stanice. Událost vyšetřujeme a poté bude zase doprava obnovena," řekla Šubová. Podle Drápala nešlo o takovou událost, u níž by museli být vyšetřovatelé Drážní inspekce.