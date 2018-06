V červnu zemřelo na českých silnicích 45 lidí

Kdo se dostal do Evropy? Německem otřásá uprchlický skandál

Dodal ale, že loňský červen byl jako nejtragičtější měsíc v celém roce "extrémně špatný". Letošní číslo je podle něj mírný nadprůměr. Od začátku roku si dopravní nehody podle předběžných údajů vyžádaly 231 obětí, což je o osm více než za první pololetí minulého roku.

Nejvíce obětí v letošním červnu bylo podle Lercha z řad řidičů motorových vozidel, těch zemřelo 18, dále zahynulo deset motorkářů a šest chodců. "U těchto dvou skupin zaznamenáváme nejvyšší nárůst v letošním roce," uvedl Lerch. Motocyklistů zemřelo od začátku roku 35, dodal. Za nárůstem těchto tragických nehod je podle něj mimo jiné příznivé počasí. Nejzranitelnější účastníci dopravního provozu - chodci, cyklisté, motorkáři se objevili na silnicích už na konci března.

U nehod osobních aut převládá podle policie přejezd do protisměru a náraz do protijedoucího vozidla nebo vyjetí na rovném přehledném úseku. "To přičítáme nepozornosti způsobené únavou, která se při slunném a teplém počasí projevuje ve vyšší míře," řekl Lerch.