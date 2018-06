Peklo na silnicích? Řidiče čeká šílený víkend

Kdo se dostal do Evropy? Německem otřásá uprchlický skandál

Největší mýty o exekucích a exekutorech. Dělají si, co chtějí?

Dlouhé volno spojené s teplým počasím vyžene o víkendu na silnice řidiče nejen v Česku, ale například i v Dolním Sasku, Durynsku nebo v rakouském Dolním Rakousku či Vídni. Například v Hesensku nebo a Sársku ale už dětem prázdniny začaly a do Evropy vyrazí i řada rodin ze Skandinávie a dalších vzdálených zemí.

Německý automotoklub ADAC proto upozorňuje řidiče na zvýšený výskyt dopravních kolon, nehod a celkově komplikovanější provoz, který na mnoha místech navíc podnítí probíhající uzavírky a opravy na silnicích.

Ji tradičně se nejhustší provoz očekává na hlavních tazích a na hraničních přechodech, je proto dobré si předem zjistit, kde může doprava váznout, a připravit si záložní objízdnou trasu pro případ vážnějších komplikací.

Vyplatí se také vyhnout se cestování v době, kdy v dané zemi začínají či končí školní prázdniny. Termín, kdy vyrazíme na dovolenkový pobyt, či se z něho naopak budeme vracet, je proto dobré pečlivě naplánovat.

Kritický také bude druhý červencový víkend. Před ním se totiž nacházejí dva státní svátky a lze proto předpokládat, že o tomto prodlouženém víkendu také řada Čechů vyrazí na alespoň krátkou dovolenou.

Z pohledu letního cestování jsou za nejrizikovější dny považovány pátky a soboty. Absolutně nejhorší je potom cestovat do zahraničí 28. až 30. července. V tuto dobu začínají prázdniny v nejlidnatějších německých spolkových zemích, a ÚAMK proto očekává dopravní kolaps téměř všech tras do letních destinací v Evropě.

Jiný kraj, jiný mrav

V rámci Evropy platí většinou pro řidiče stejná pravidla. Je zakázáno požívat před jízdou alkohol a telefonovat za volantem. Trestá se také kouření ve vozidle,nachází-li se v něm osoba mladší 18 let.

Poměrně mastné pokuty mohou řidiče čekat za překročení maximální povolené rychlosti, která se navíc letos ve Francii snižuje mimo obec na 80 km/h.

Nevyplatí se také spoléhat na to, že pokud vám naměří překročenou rychlost v zahraničí a domů vám přijde pokuta, že ji v případě nezaplacení nebude nikdo řešit. Praxe bývá většinou opačná, avšak o poznání dražší.

Řidiči by si měli před letními dovolenými zkontrolovat zejména povinnou výbavu, reflexní vestu a lékárničku. Mohou se setkat s policejními kontrolami, které se zaměří právě na tyto komponenty.

Pokud řidiči používají při cestách do zahraničí navigaci, měli by si také stáhnout aktuální data, která mnozí výrobci před prázdninami aktualizovali. V případě navigace v mobilu většinou tato nutnost odpadá a o vše se postará systém sám.

Vyjma Německa je také potřeba myslet na dálniční známky, které nejsou potřeba na všech úsecích. To platí například v Polsku, kde lze po některých dálnicích přejet beze známky. V jiných zemích, jako je například Itálie, funguje systém mýtných bran, a například na Slovensku už papírové známky nahradily modernější systémy.

Natankujte doma, jinde si připlatíte

Co se cen benzínu týče, i letos je pro motoristy výhodnější natankovat před hranicemi. Levnější benzín se dá sehnat například v Rakousku, jinde už to ale není tak slavné. Zatímco tam zaplatíte za litr naturalu zhruba 31 korun, na Slovensku je to už například 34 korun.

V Německu dokonce necelých 37 korun a ve Francii dokonce 39 korun. Tradičně nejvyšší cena je v Itálii, kde za litr naturalu zaplatíte v přepočtu zhruba 42 korun. Do této země je také zakázáno benzín dovážet.

Příznivé ceny jsou také v Maďarsku, kde řidiči za litr benzinu zaplatí zhruba 30 korun, a v Chorvatsku, kde se cena pohybuje kolem 32 korun. Nafta je na tom poměrově podobně, jen většinou o pár korun na litr levněji.