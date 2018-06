Metro na trase D bude bez strojvůdců? Dolínek žádá výjimku ze zákona

Kvalita nových bytů? Je to hrůza, říkají odborníci

Podle nyní platného zákona musí dopravce zajistit, aby drážní vozidla řídily osoby, které mají platný průkaz způsobilosti. Návrh by pro metro s automatickým provozem stanovil výjimku.

"Novela je připravena z toho důvodu, že se očekává, že metro bez strojvedoucího by mělo jezdit na trase D," řekl ČTK Dolínek. Praha podle něho potřebuje mít zákonnou jistotu, že bude moci vypsat výběrové řízení na vlaky metra, bezpečnostní systém a dispečink pro automatický provoz na této lince.

"Minimalizací chyb při obsluze, způsobených v provozu lidským činitelem, nebo potlačením vlivů nekázně cestující veřejnosti (vstupy na trať) se výrazněji sníží počet mimořádných událostí, způsobujících pozdržení provozu nebo jeho výraznější přerušení," stojí v důvodové zprávě.

Linka D má vést v počáteční fázi z Pankráce do Písnice, letos by měl začít geologický průzkum pro první úsek. Trasa do budoucna spojí centrum s jižní částí města. V další fázi se předpokládá stavba zbylých dvou stanic na Náměstí Bratří Synků a Náměstí Míru. Celkem má stavba podzemní dráhy z Písnice až na náměstí Míru vyjít podle odhadů na 50 miliard korun.