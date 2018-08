Češi v Afghánistánu působí od roku 2002, vystřídalo se jich 9000

Dlouholetá alianční mise ISAF (Mezinárodních sil pro podporu bezpečnosti) se v Afghánistánu uzavřela koncem roku 2014, od té doby v zemi pokračuje nová výcviková mise Resolute Support (Rozhodná podpora), v jejímž rámci zde nadále působí i Češi.

Ti nyní hlídají spojeneckou základnu Bagrám v provincii Parván (zhruba 170 vojáků), na letišti v Kábulu sídlí české velitelství, funguje zde poradní letecký tým (od roku 2008 pomáhá cvičit afghánské piloty) nebo tým specialistů v oblasti komunikační technologie. V Kábulu jsou také vojenští policisté, kteří střeží českou ambasádu.

Úkolem českých vojáků v Bagrámu je hlídkovat v severní části bezpečnostní zóny. Mimo základnu vyjíždí společně s Američany a Afghánci. V terénu dohlíží na místa, odkud povstalci v minulosti odpalovali rakety. Získávají také od místních obyvatel zpravodajské informace nebo doprovází velitele mimo základnu.

zdroj: YouTube

K letošnímu 12. červenci v Afghánistánu 249 českých vojáků. Tím byl v podstatě naplněn dosavadní mandát, podle kterého jich v zemi může být až 250.

Ještě letos by se české zapojení v Afghánistánu mohlo zvýšit. Vláda schválila rozšíření mise až o 140 vojáků, souhlas již vyslovily obě komory Parlamentu. V Afghánistánu by se čeští vojáci měli nově vydat do provincie Lógar, kde by cvičili speciální jednotku afghánské policie, a do provincie Herát, kde by pomáhali s výcvikem afghánských vojáků.

Při své práci se vojáci musí vypořádat s nebezpečím nástražných výbušných zařízení nebo i s přímým útokem střelnými zbraněmi. Nebezpečím jsou rovněž sebevražední útočníci.

V Afghánistánu od roku 2002 zahynulo 13 českých vojáků. Oběťmi posledního útoku se stali šestatřicetiletý rotný Martin Marcin a desátníci Kamil Beneš (28) a Patrik Štěpánek (25), kteří byli členy čtvrté brigády rychlého nasazení, konkrétně 42. mechanizovaného praporu v Táboře. Vojáci hlídkovali v okolí základny Bagrám. Životy hned pěti českých vojáků si v roce 2014 vyžádala exploze improvizovaného výbušného zařízení v okolí Bagrámu.