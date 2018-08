Vězni mohou být ve vedrech do půl těla, dozorci jsou na tom hůř. A jak je to u vojáků?

Dědictví nebo darování: Co je výhodnější?

Co se děje s člověkem po smrti? Vědci zjistili překvapivou věc!

"Tak, jako asi většina společnosti, reaguje i Policie ČR na aktuální klimatické podmínky. Pochopitelně však nelze dopustit, aby vysoké teploty ovlivnily bezpečnostní situaci. Konkrétní opatření nastavuje vždy příslušný velitel," uvedl mluvčí policejního prezidia Jozef Bocán. Obecně mají policisté podle mluvčího častější přestávky mimo přímý sluneční svit nebo střídají hlídkovou činnost s administrativní prací v kratších intervalech.

O opatřeních v armádě také rozhoduje konkrétní velitel. "Velitelé mohou v souladu s interními předpisy upravit režim výcviku a výkonu služby, například jde o omezení fyzické zátěže při teplotách nad 30 stupňů, plánování delších přestávek během výcviku, přesun náročných aktivit mimo teplotně exponované období a prostory," uvedla Vlastimila Cyprisová z Generálního štábu Armády ČR. "Příslušníci ozbrojených sil musí být připraveni plnit stanovené úkoly za všech klimatických podmínek," dodala.

Při vysokých teplotách mohou vojáci i policisté upravit výstroj. "Hovoříme-li o horku, vojáci při činnostech, které to z povahy plněného úkolu a zajištění bezpečnosti dovolí, mohou například odložit blůzu nebo pokrývku hlavy, použity mohou být sluneční brýle," uvedla Cyprisová.

"Vězni mají úlevy v ústrojové kázni. To znamená, že nemusejí mít trička a můžou se svléknout do půl těla. Co se týče příslušníků ve službě, tam ústrojová kázeň samozřejmě musí být," popsala stávající situaci mluvčí Vězeňské služby Petra Kučerová. O něco lépe jsou na tom příslušnice bezpečnostního sboru, protože k jejich uniformám patří krátké sukně. Muži, kteří nosí ke kalhotům košile, si ve vedrech alespoň nemusí uvazovat kravatu.

Klimatizované prostory ve věznicích nejsou. "Vězni mají samozřejmě přístup k pitné vodě. Pak už je to na každém řediteli věznice. Může rozhodnout třeba o tom, že odsouzení smí častěji do sprch," řekla Kučerová.

Převážení vězňů k soudům či do jiných věznic se děje za každého počasí, a tedy i v extrémním horku. "Ohledně eskort samozřejmě žádné omezení není a ani být nemůže. Takže fungují tak, jak mají, a tak, jak je potřeba," doplnila mluvčí.