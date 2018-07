Nový šéf GIBS? Babiš navrhne žalobce Radima Dragouna

Jak se během minuty zhroutí život? Nejhorší typ rakoviny nelze léčit, zabíjí do čtvrt roku

Premiér Andrej Babiš (ANO) návrh na jmenování Dragouna v souladu se zákonnou povinností projedná s bezpečnostním výborem Poslanecké sněmovny a se Stálou komisí pro kontrolu činnosti GIBS.

Z čela GIBS odešel na začátku května Michal Murín, který měl spory s Babišem (ANO). Ten podle inspekce na Murína opakovaně tlačil, aby ve vedení GIBS skončil.

Na schůzkách premiér Murínovi podle inspekce řekl, že pokud ředitelské místo opustí do konce února, obejde se to "bez skandálu". Babiš to popřel, ale následně zahájil s Murínem kázeňské řízení.