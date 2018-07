V čele centrály proti zločinu končí Mazánek. Hrdý je na objasnění 13 let staré vraždy

"Jsem policistou 33 let. Dělám to prostě strašně dlouho a chci si trochu odpočinout," uvedl odcházející ředitel v rozhovoru pro ČTK. "Poslední dva roky, které jsem strávil jako ředitel na centrále, byly velice hektické, k tomu připočtěme ty další roky. Takže momentálně asi chci mít opravdu nějaké období klid," dodal.

Mazánek popřel to, že jeho odchod jakkoliv souvisí s tím, že současný premiér Andrej Babiš a jeho vládnoucí hnutí ANO byli ostře proti vzniku centrály. Stejně tak podle něj ze strany politiků necítí snahu reorganizaci policie zvrátit, tedy znovu rozdělit protikorupční útvar a Útvar pro odhalování organizovaného zločinu.

Mazánek věří tomu, že na chodu centrály se od 1. srpna nic nezmění. "Kdyby centrála měla stát a padat s ředitelem, tak je něco moc špatně. Protože ta práce prostě musí běžet dál," podotkl. Za dva roky strávené ve funkci si cení toho, jak se nový útvar podařilo rozpohybovat.

Zatímco vedení centrály se po jejím vzniku nastěhovalo do areálu v pražské Zbraslavi, policisté z protikorupčního útvaru a Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu zůstali ve svých původních, oddělených sídlech v centru města. Vztahy mezi útvary se podle Mazánka i tak diametrálně změnily k lepšímu, ačkoliv stále nejsou optimální.

V centrále působilo na konci prvního pololetí letošního roku 836 policistů a dalších 104 civilních pracovníků. Na to, že centrála je "s ohledem na počet zaměstnanců veliký organismus", upozornila i výroční zpráva Nejvyššího státního zastupitelství. Podle Mazánka to ale při vhodném nastavení řízení nevadí. Poukázal na to, že některá krajská policejní ředitelství jsou co do počtu lidí až šestinásobně větší než jeho útvar.

Problém Mazánek naopak vidí v množství kauz, kterými se centrála musí zabývat. Nyní je jich přes 500. Pod centrálu totiž spadají nejen věci dozorované vrchními státními zastupitelstvími, ale také některé případy z krajů i okresů - například kyberkriminalita.

"Potřebovali bychom, aby naše příslušnost byla vymezena jiným způsobem. Samozřejmě je potřeba, aby nám zůstaly i kauzy, které nebudou v dozoru vrchního státního zastupitelství - třeba trestná činnost poslanců, senátorů nebo hejtmanů. Chce to ale obecně snížit objem těch spisů, stlačit to ještě dolů. Protože potom se dá dělat i to, že se dají tvořit týmy na konkrétní případy, a samozřejmě ta práce je potom rychlejší a kvalitnější," zdůraznil Mazánek.

Dlouholetý vyšetřovatel desítek vražd ve Středočeském kraji se netají tím, že právě tato práce ho v kariéře bavila nejvíc. Hrdý je například na to, že se jeho týmu podařilo po 13 letech objasnit trojnásobnou vraždu v Klučově na Kolínsku. "Pozůstalí přišli a poděkovali, že jsme to nevzdali. To jsou ty chvíle, kdy si člověk řekne: 'Já jsem rád, že jsem policajt'," vzpomínal.

Jako civilní zaměstnanec bude mít Mazánek větší volnost. "Přece jenom policie je do určité míry vojensky organizovaný sbor. V mém konkrétním případě se to, kam odcházím, skloubí s tím, co je moje hobby - protože létám, jsem pilotem," připomněl. Zároveň zcela nevyloučil to, že by se do služby mohl v budoucnu vrátit. "Nikdy se nemá říkat nikdy. Teď si to neumím představit, ale člověk nikdy neví. Možná mě napadne o některých případech něco napsat," uzavřel.