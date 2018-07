Česko by mohlo Slovensku pomoci při ochraně prostoru

Čerpání dovolené: Víte, na co máte vůbec právo?

Umožnila by to smlouva o ochraně vzdušného prostoru, kterou spolu obě země před rokem uzavřely. ČTK to dnes sdělila Jana Zechmeisterová z tiskového oddělení ministerstva obrany. Slovenská vláda dnes schválila, že nahradí dosluhující stroje MiG-29 ruské výroby americkými stíhačkami F-16.

Premiér Peter Pellegrini dnes řekl, že Slovensko bude analyzovat možnosti, zda do dodání amerických stíhaček bude opravovat migy, nebo zda o ochranu svého vzdušného prostoru požádá některou ze sousedních zemí.

Slovensko má uzavřenou smlouvu s Českou republikou o spolupráci při vzájemné ochraně vzdušného prostoru. Podepsána byla loni v únoru.

Podle českého ministerstva obrany nemá slovenské rozhodnutí zakoupit stíhací letouny F-16 "přímou souvislost s prováděním" této smlouvy a tato smlouva nijak neomezuje právo vybrat si konkrétní typ letounu. "Existence smlouvy by však mohla usnadnit slovenské straně zajištění ochrany vzdušného prostoru SR, pokud by přechod na nový typ stíhacího letounu byl spojen s dočasnou ztrátou schopnosti chránit vzdušný prostor SR vlastními stíhacími letouny," uvedla Zechmeisterová.