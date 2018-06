Trestní řízení kvůli radarům? Kontrakt by to ohrozit nemělo, tvrdí Metnar

Kdo se dostal do Evropy? Německem otřásá uprchlický skandál

Metnar byl do funkce ministra uveden ve čtvrtek, dnes dopoledne ho vedení armády v čele s náčelníkem generálního štábu Alešem Opatou seznámilo s hlavními úkoly české armády či s její modernizací. "Armáda a její představitelé ví, co chtějí, jakou techniku požadují, co je osvědčené," poznamenal ministr k dnešnímu jednání.

Ministerstvo obrany a armáda se dlouhodobě potýkají s problémy při pořizování nové techniky a se zpožďováním uzavírání smluv. Metnar řekl, že receptem na řešení bude, aby se jednotliví odpovědní lidé postavili k problému čelem a převzali jasnou zodpovědnost za jejich uzavření. Zopakoval, že v záležitosti klíčových akvizic plánuje krátkou revizi.

Armáda si v blízké budoucnosti plánuje za desítky miliard korun pořídit nová bojová vozidla pěchoty, děla, vrtulníky či radary. Bývalá ministryně obrany Karla Šlechtová (za ANO) nechala akviziční proces u některých z nich prověřit, inspekce podle ní zjistila u některých z nich závažné problémy. Například nákup mobilních radiolokátorů z Izraele za asi 3,5 miliardy korun poté začala vyšetřovat Vojenská policie.

Metnar řekl, že si nemyslí, že by probíhající trestní řízení mělo být při uzavírání smlouvy "nějakým problémem". "Uvidíme, jak se to bude ubírat, nemyslím si, že je to odvislé od toho, jak dopadne trestní řízení. Důležitější bude legitimita a transparentnost samotného procesu," řekl k uzavření smlouvy. Dodal, že trestní řízení "je vedeno jenom na určité aspekty" procesu výběru.