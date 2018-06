S letcem RAF Vranským se loučily stovky lidí, obřad byl s vojenskými poctami

Kdo se dostal do Evropy? Německem otřásá uprchlický skandál

Vranský zemřel 24. června, dnešní pohřeb byl s vojenskými poctami. "Věřím, že vám tam nahoře připravili vaši spolubojovníci velkolepou přehlídku se všemi poctami, jak si nepochybně zasloužíte," uvedl ve svém projevu Verner, který v minulosti působil jako velitel Vzdušných sil Armády ČR.

Válečný hrdina, kterého loni v květnu prezident povýšil do hodnosti brigádního generála, v roce 1939 narukoval do řad Československého legionu. Záhy upadl do sovětského zajetí, ze kterého se dostal až v roce 1941. Po propuštění se s dalšími vojáky přesunul na Blízký východ a bojoval v Sýrii a u Tobruku.

Na podzim 1942 Vranský vstoupil do řad RAF, kde sloužil jako radista a střelec u 311. československé bombardovací perutě, která byla v té době nasazena na protiponorkové hlídkování nad Atlantikem. Celkem nalétal téměř 600 operačních hodin a za své bojové nasazení byl opakovaně vyznamenán.

Po válce v roce 1946 odešel Vranský do civilu a nastoupil k Československým aeroliniím, poté až do roku 1970 pracoval na ministerstvu dopravy. Po válce vstoupil do komunistické strany, během normalizačních čistek ho vyloučili. Držitel řady vyznamenání, který v roce 2013 dostal od prezidenta Zemana také medaili Za zásluhy, působil ve vedení Českého svazu bojovníků za svobodu, místopředsednickou funkci ale v roce 2016 opustil.