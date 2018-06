Lidé v Chrudimi si vyzkoušeli armádní prověrku zdatnosti, kondice mládeže klesá

Lidé starší 18 let si mohli na vlastní kůži vyzkoušet armádní prověrky. „Na dnešní akci je přihlášeno téměř 200 lidí. Smyslem je ukázat veřejnosti, že stát se vojákem z povolání po tělesné stránce není až tak úplně jednoduché, jak by si někdo mohl myslet. Ten, kdo necvičí, nemá šanci limity splnit a už vůbec ne za jedna," řekl zástupce náčelníka generálního štábu české armády Ivo Zelinka.

Připraveno bylo pět stanovišť s různými disciplínami jako přítahy na hrazdě, kliky, lehy sedy nebo běh. Zúčastnit se mohli lidé od šesti do 60 let. Pro děti byly limity a disciplíny upravené. A kolik by toho měl zvládnout dospělý? „Pokud jste v kategorii 18 až 30 let a chcete mít za jedna, tak musíte dát na hrazdě 12 přítahů, uběhnout 3000 metrů za 12 minut a dát za minutu 52 lehů sedů a 32 kliků za půl minuty," vypočítává Zelinka.

Zarmádních testů, které vojáci pořádají pro veřejnost od loňského roku po celé republice, nicméně vyplývá, že kondice mládeže klesá. „Úplně se ztratil zlatý střed, rozdělilo se to na úplné pecivály a na mladé lidi se špičkovou výkonností. Je to dané tím, že dříve přišel kluk ze školy, hodil tašku do kouta a vyrazil s kamarády hrát fotbal za barák. Domnívám se, že to není jen problém České republiky, ale celého západního světa," řekl Zelinka.

43. výsadkový prapor měl v příštích třech letech transformovat v novou jednotku nazvanou 43. výsadkový pluk. Počet vojáků se přibližně zdvojnásobí - až na 1500 osob. „Hlavní důvod existence výsadkového pluku bude síla okamžité reakce, to znamená, že bude schopen v jakýkoli okamžik vyčlenit úkolové uskupení pro sílu okamžité reakce," dodal Zelinka.