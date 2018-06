Na vojenský den Bahna přišlo 50 tisíc lidí. Lákadlem byly vozy Kajman a Pandur

Kvalita nových bytů? Je to hrůza, říkají odborníci

Do organizace, zajištění i do samotných statických a dynamických ukázek se zapojilo kolem 1000 armádních profesionálů se 350 kusy techniky. Další desítky kusů historické vojenské techniky přivezl spolupořadatel akce - Muzeum na demarkační linii v Rokycanech. Celkem se do Bahen zapojilo na 1300 lidí a kolem 500 kusů techniky.

K nejatraktivnějším částem programu patřily prezentace jízdních vlastností armádních vozidel Kajman či transportérů Pandur, akční ukázka zásahové jednotky policie se zapojením vrtulníku a hlavně hodinová hlavní kombinovaná ukázka. "Pozemní vojsko připravilo s podporou letectva simulaci operace na prosazení míru, což je nejvyšší stupeň mírových operací," řekl velitel pozemních sil Josef Kopecký.

V programu patřilo čestné místo také ukázkám bojů z roku 1918 z první světové války na Piavě v Itálii, z mobilizace v roce 1938 a ze srpnových událostí roku 1968.

"Jsem ráda, že zde veřejnost může vidět veškeré ukázky a schopnost našich vojáků. Chtěla bych vás ujistit, že schopnosti našich vojáků jsou velmi, velmi vysoce hodnoceny všemi generály v rámci NATO, ať už je to mise v Afghánistánu, mise v Iráku. Schopnosti našich vojáků jsou takové, na které bychom my všichni měli být hrdí," uvedla končící ministryně obrany Karla Šlechtová (za ANO).