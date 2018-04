Výstraha pro Prahu: Do odvolání platí zvýšené riziko vzniku požárů

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Praha - Na území metropole se do odvolání na rizikových místech nesmí rozdělávat oheň. Informoval o tom pražský magistrát s odkazem na výstrahu Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). Výstraha ohledně nebezpečí požárů kvůli suchu platí od dnešních 10:00 do odvolání. Od pondělích 9:00 do 16:00 pak meteorologové varují i před silným větrem, který může riziko požáru ještě zvýšit. Zákaz by mohl zkomplikovat tradiční pondělní pálení čarodějnic.