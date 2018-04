V Česku letos přibylo 58 nových případů HIV, lidé chodí na testy pozdě

Za první čtvrtletí bylo zjištěno šest nových případů AIDS a pět nemocných zemřelo. V lednu bylo zjištěno 17 nových případů HIV, v únoru 19 a v březnu 22. "Tato hodnota je na úrovni výskytu v loňském třetím a čtvrtém čtvrtletí, který patřil k nižším jak v rámci roku 2017, tak vzhledem k předchozím dvěma letům," uvedla Marešová.

Z 51 nových případů bylo 51 nakažených mužů. Muži, kteří mají sex s muži, se na přenosu podíleli téměř ve dvou třetinách, více než čtvrtina přenosů bylo heterosexuální a injekční uživatelé drog se podíleli v necelých dvou procentech. Třetina nově diagnostikovaných byli cizinci, což je více než je dlouhodobý průměr posledních let.

Z 434 cizinců, kterým bylo v Česku diagnostikováno HIV, bylo nejvíc z východní Evropy. Šlo o 81 mužů a 58 žen. Ze subsaharské Afriky bylo 62 nakažených mužů a 49 žen. Ze západní Evropy pocházelo 69 nakažených cizinců, ze střední 55.

Počty nových případů bez ohledu na krátkodobé výkyvy rostou už od roku 2002. Odborníci poukazují na to, že mnozí lidé přicházejí na testování pozdě. Dorazí až s prvními příznaky, či dokonce s rozvinutou chorobou AIDS. Včasným odhalením nemoci a léčbou se podle odborníků dá předejít rozvinutí viru HIV v nemoc AIDS.

Vir HIV napadá lymfocyty v krvi a ve střevě, které jsou nezbytné pro imunitu. Jejich množství po nakažení do zhruba šesti týdnů prudce klesne. Pak se propad zastaví a situace se zlepší. Postupně ale znovu ubývají, což může trvat i osm let. Po nich obvykle nemoc AIDS propuká. Bez léčby nemocní do několika let umírají.