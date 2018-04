U Liberce burácí techno: Na Czarotek Free Party dorazily tisíce lidí, mnozí z ciziny

Musíte po sobě vymalovat? Aneb vše co potřebujete vědět, když opouštíte nájemní byt

"Stížnosti paradoxně nejsou z Krásné Studánky, ale máme stížnosti i z Bedřichova a z Jablonecka," řekla Suchánková. Na facebooku si na hluk z technoparty stěžují i obyvatelé Chrastavy nebo Nového Města pod Smrkem. Vzhledem k tomu, že se akce odehrává na soukromém pozemku, není podle Suchánkové náprava jednoduchá. "Samozřejmě komunikujeme s vlastníkem pozemku, ale i s organizátory a snažíme se sjednat nápravu," dodala.

Policisté se zaměřují hlavně na kontroly aut a lidí, odhalili už několik řidičů pod vlivem drog či alkoholu. Mnozí řidiči ale využívají možnosti nechat si změřit před odjezdem hladinu alkoholu v krvi přístroji dohlížejících policistů. "Tak já ještě s odjezdem počkám, a pak se pro jistotu ještě stavím," řekl policistům mladík, kterému přístroj naměřil v dechu 0,4 promile alkoholu. Schoval do kapsy náustek, aby ho mohl znovu použít, a vyrazil zpět na technoparty.

Akce se koná venku na soukromém pozemku, majitel s tím podle policie souhlasí. Policisté v souvislosti s technoparty snížili rychlost na přilehlé silnici I/13 na 50 kilometrů v hodině. "K tomuto dočasnému opatření přistoupili z důvodu bezpečnosti jak pěších, kteří se pohybují po komunikaci, tak i projíždějících vozidel," řekla Suchánková.

Případy řidičů pod vlivem návykových látek bude policie řešit ve správním řízení.

Technoparty je v oblasti mezi Libercem, Mníškem a Stráží nad Nisou nedaleko hlavní silnice 13 vedoucí do Frýdlantu. Policie podle Suchánkové řeší zejména dopravní obslužnost na této komunikace při najíždění účastníků na pronajaté pozemky. "Akce budí i pozornost řidičů jedoucích po rychlostní komunikaci, kteří zastavují a vše si fotí. I tato situace komplikuje policistům řízení dopravy v místech akce, proto je žádáme, aby respektovali pokyny policistů a snažili se o plynulý provoz," dodala.

Podle krajského policejního ředitele Vladislava Husáka by liberecké policisty v případě potřeby měly posílit jednotky z okolních krajů. "Problém může nastat díky tomu, že se tady přes prodloužený víkend kumuluje několik akcí," uvedl Husák. Pod zvýšeným dohledem policie bude nedělní fotbalové derby mezi Jabloncem a Libercem, které je vedeno jako rizikové. V pondělí bude navíc tradiční pálení čarodějnic. "To přináší určité rizikové situace," dodal Husák.

Hudební technoparty mají v Česku tradici od 90. let, první takový festival se konal již v roce 1994. Do povědomí lidí se tyto akce dostaly i někdy kontroverzními policejními zásahy se zraněnými.

25. července až 3. srpna 2003 - CzechTek u Ledkova na Jičínsku, který se konal bez souhlasu radnice na soukromém pozemku, se obešel bez vážných incidentů. Akce se zúčastnilo na 40.000 lidí. Hygienici ji sice v polovině zakázali kvůli překročení hlukových norem, rozhodnutí se ale pořadatelům nepodařilo předat.

30. července až 3. srpna 2004 - Nelegální technoparty v Boněnově na Tachovsku, jíž se zúčastnilo až 20.000 návštěvníků, rozehnala policie. Zásah se odehrál poté, co nájemce pozemků podal trestní oznámení na neznámou osobu z řad policie i na účastníky a organizátory akce.

29. až 31. července 2005 - CzechTek u Mlýnce na Tachovsku, na nějž se sjelo zhruba pět tisícovek lidí, se stal nejkontroverznější akcí svého druhu. Technoparty totiž skončila tvrdým zákrokem policie, která použila slzný plyn, pendreky, výbušky i vodní děla. Akce si vyžádala desítky zraněných na straně technařů i policistů a vyvolala protesty části veřejnosti i debatu mezi politiky.

28. až 30. července 2006 - CzechTek, jemuž asistovaly stovky policistů, byl na rozdíl od minulosti tentokrát oficiálně ohlášen. Akce se konala ve vojenském cvičišti Hradiště v Doupovských horách na Karlovarsku, pozemek poskytla armáda. Účastnilo se jí až 40.000 lidí. Party se obešla bez výraznějších problémů.

26. až 28. července 2008 - Na festival příznivců elektronické hudby nazvaný Ravin’ Non Stop On Top dorazilo do osady Andělka u Višňové na Liberecku zhruba 8500 lidí. Akce se obešla bez vážnějších problémů. Podobný festival v roce 2002 sem přilákal 12.000 lidí.

29. až 30. dubna 2011 - Kolem 8000 lidí, a to i z mnoha evropských zemí, se přijelo bavit na technoparty Czarotek do areálu Hadinka ve Vítkově-Klokočově na Opavsku. Akce byla bezproblémová.

1. až 3. srpna 2015 - Na technoparty v bývalém utečeneckém táboře v Červeném Újezdu na Teplicku přijelo podle policie 4000 lidí, starostka nedalekých Hrobčič Jana Syslová ale počet účastníků odhadla až na 10.000 lidí. Akce byla nahlášena jako soukromá pro 400 osob.

od 26. dubna 2018 - Kolem 7000 lidí z Čech i ciziny se zatím sjelo na technoparty Czarotek Free Party. Akce, která se koná v oblasti mezi Libercem, Mníškem a Stráží nad Nisou nedaleko hlavní silnice 13 vedoucí do Frýdlantu, by měla trvat do 1. května.