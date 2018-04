Otec bojuje za svého syna: Kampaň pro Matěje by mohla přinést 1000 dárců kostní dřeně

Kampaň za nalezení dárce pro Matěje rozjel loni jeho tatínek Jan Kučera mezi svými známými ve fotbalovém prostředí a na sociálních sítích. Bylo to krátce poté, co lékaři jeho synovi zjistili chronickou myeloidní leukémii. Postupně se začalo hlásit tolik lidí, že zdravotníci se dnes rozhodli přijet za nimi do Miletína.

Nábor s doprovodným programem Kučera a další zorganizovali v miletínském sportovním areálu. "Chci nalezení dárce urychlit a nečekat, až někdo spadne z nebe. Dělám to pro svého syna, ale lidi, které seženu, můžou zachránit život i někomu jinému. Vím, že že jsou na tom jiné nemocné děti mnohem hůř než Matěj," řekl ČTK Kučera.

Lékaři Matějovi leukémii diagnostikovali před rokem a půl. "Šli jsme s Matějem k lékaři, že má chřipku. Odešli jsme s leukémií. Následovaly převozy do nemocnic a léčba v Hradci Králové a Motole," řekl Kučera. Nyní je Matěj ve stabilizovaném stavu, má udržovací léčbu. "Funguje jako normální člověk, ale nemůže mít žádnou fyzickou zátěž. Nejhorší pro něj je, že nemůže hrát milovaný fotbal," řekl otec.

Na kampaň reagoval například Stanislav Duchek ze Spořic u Chomutova. Matějův příběh jej oslovil natolik, že ve Spořicích zorganizoval nábor a minulý týden tam zdravotníci zaregistrovali 302 potenciálních dárců. "Byl to historicky nejvyšší počet lidí, co vstoupili do registru během jediného odpoledne," uvedla Hošková.

Po vyplnění dotazníku a zhodnocení zdravotního stavu dnes zdravotníci potenciálním dárcům odebrali krev pro rozbor. "Ještě před oficiálním zahájením akce se přišlo zaregistrovat 30 lidí. Zhruba pětinu z nich jsme však kvůli zdravotnímu stavu a věku museli odmítnout," řekla Hošková. Dodala, že do registru může vstoupit člověk do svých 41. narozenin.

Nyní Český registr dárců krvetvorných buněk IKEM hledá vhodného dárce pro 51 dětských a dospělých pacientů. "Loni jsme získali 3046 dárců, byl to rekordní rok," řekla Hošková. Přírůstek byl dán jednak tím, že se zvýšila věková hranice pro stup do registru ze 35 na 40 let, a také tím, že onemocnělo hodně dětí, které motivovaly lidi ke vstupu do registru.

Dárce kostní dřeně se díky propojeným celosvětovým registrům najde pro 90 procent českých pacientů. Důležitá je shoda v co nejvíce z deseti sledovaných znaků i věk dárce. V Česku je kromě registru při IKEM ještě registr při plzeňské fakultní nemocnici s asi 75.000 dárci.

Ročně v Česku některým typem leukémie onemocní kolem stovky lidí, u dalších zhruba 1000 lidí se objeví porucha krvetvorby. Transplantace je úspěšná u dospělých z 60 až 80 procent, u dětí ze 70 až 90 procent.