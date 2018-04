Středočeští hygienici evidují 13 případů spalniček, 13 záchranářů v karanténě

Musíte po sobě vymalovat? Aneb vše co potřebujete vědět, když opouštíte nájemní byt

Kriminalita migrantů? Mladí Afričané nemají co ztratit a dělají problémy, varuje šéf policie

Krajský radní pro zdravotnictví Robert Bezděk (ANO) ve čtvrtek mluvil o dvaceti případů spalniček, které se objevily ve Středočeském kraji, konkrétně na Berounsku a Kladensku. Uvedl, že záchranná služba kvůli kontaktu s nakaženými přijala potřebná karanténní opatření. Rozdíl mezi počty hygieniků a informacemi radního mohou vycházet z toho, že někteří Středočeši, kteří se spalničkami nakazili, mohou být evidováni u pražských hygieniků. Řada lidí v kraji bydlí a do hlavního města jezdí denně do práce, na úřady či do školy.

Hygienici dnes uvedli, že ze tří neočkovaných dětí nedostalo jedno vakcínu kvůli věku, ostatní dvě z rozhodnutí rodičů. Spalničkami dosud neonemocněl žádný senior. "V jednom případě se jednalo o importované onemocnění z Ukrajiny," dodala mluvčí.

Podle Effenbergerové přišlo v Hořovicích 13 záchranářů do přímého kontaktu s nákazou a jsou v karanténě. Jak dlouho opatření potrvá, bude záležet na hladině protilátek, kterou ukážou jejich krevní testy. "Situaci zvládáme vlastními silami, směny za chybějící hořovické záchranáře vykrývají ostatní záchranáři z Berounska," dodala mluvčí.

"Od začátku roku nařizujeme protiepidemická opatření, která spočívají v izolaci doma, nařízení vyšetření stavu protilátek a v případě jejich nedostatečné hladiny očkování proti spalničkám. Karanténní opatření pro kontakty, které přišly s nemocným do styku v inkubační době, se od začátku roku týkalo nebo týká 199 lidí," uvedla ředitelka středočeské hygienické stranice Jarmila Rážová. Většinou šlo o kontakt ve zdravotnických zařízeních, například v čekárnách, ordinacích pediatrů či pohotovosti, ale také o kontakt v rodině, škole, školce či pracovišti, dodala.

Pražské záchranné službě je kvůli spalničkám připravena pomáhat armáda, dvě desítky jejích zaměstnanců kvůli kontaktům s nakaženými nemohou do práce. Motolská nemocnice musela kvůli nakažení jednoho ze zaměstnanců a izolaci ostatních uzavřít lůžkovou část urgentního příjmu.

Spalničky jsou infekční nemoc, která se šíří kapénkami. Onemocnění začíná horečkou, kašlem, rýmou, světloplachostí a zarudnutím očních spojivek, ještě před objevením prvních příznaků jsou vysoce nakažlivé.

V Česku i v celé Evropě nyní této nemoci přibývá. V Česku už jsou desítky nemocných, nejvíc - přes 60 - v Praze. V Česku se děti očkují proti spalničkám od přelomu 60. a 70. let minulého století. Někteří rodiče v posledních letech ale mají vakcíny za nebezpečné, snaží se je odložit do pozdějšího věku dítěte nebo se jim vyhnout. Podle odborníků ale škodlivost vakcín není prokázaná, odpůrci očkování navíc snižují kolektivní imunitu.