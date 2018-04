Smrtící výbuch v kralupské chemičce: Oběti byly na střeše nádrže

Řecké ostrovy nebudou kvůli turistům již přijímat uprchlíky. Je to voda na mlýn pašerákům

"Při výbuchu došlo k masivnímu navýšení objemu plynů v nádrži, to vymrštilo poklop nádrže, a tím pádem i ty lidi, co stáli nahoře," uvedl dnes Zdziarski. Unipetrol už dříve odhadl, že materiální škody po výbuchu činí do 30 milionů korun. Provoz distribučního terminálu, kde výbuch nastal, obnovila firma pět dní po události, 27. března. "Stále ještě probíhá vyšetřování, a opravdu bychom nechtěli vytvářet žádné dodatečné emoce, protože už tak byla ta událost velmi smutná," dodal Zdziarski.

Rumunské ministerstvo den po výbuchu uvedlo, že pět obětí výbuchu byli rumunští občané. Vybuchlá nádrž byla už několik let mimo provoz. Sloužila ke skladování pohonných hmot vyrobených v rafinerii. Externí dodavatelé pracovali na jejím případném uvedení do provozu. Zdziarski dnes uvedl, že firma ji plánovala začít opětovně používat.

Unipetrol je jediným zpracovatelem ropy a výrobcem ropných produktů v Česku. Roční kapacita obou tuzemských rafinerií v Kralupech a Litvínově je dohromady devět milionů tun ropy, z čehož na kralupskou rafinerii připadá 3,3 milionu tun.

Firma v letošním prvním čtvrtletí vykázala čistý zisk 322 milionů korun, což je o 89 procent méně než ve stejném období předchozího roku. Tržby společnosti klesly meziročně o devět procent na 27,2 miliardy Kč.