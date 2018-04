Muž ve velkém kšeftoval s léky na předpis. Vrchní soud mu potvrdil trest

Muž půjde do vězení za nedovolenou výrobu a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a jedy. "Neoprávněně prodal přípravek obsahující psychotropní látku ve velkém rozsahu. Obžalovaný byl ohrožen trestní sazbou osm až 12 let. My jsme uložili trest ve výměře devíti let, který je podle nás přiměřený. Stejný trest uložil i soud prvního stupně," řekl dnes ČTK mluvčí soudu Stanislav Cik. Trest podle něj odpovídá rozsahu páchané trestné činnosti i jeho závažnosti.

Hýža léky získával díky padělaným lékařským receptům, obchodoval s nimi několik let. "Zajistili jsme řadu falešných razítek. Tiskopisy pro recepty si objednal přímo na své jméno v tiskárně," uvedla již dříve žalobkyně. Podle obžaloby získal a nezákonně dál prodal v letech 2014 až 2016 léky na spaní v hodnotě zhruba 1,6 milionu korun. Podle žalobců prodal 74.000 tablet na spaní, dalších víc než 1500 tablet u něj policie našla.

Muž spolupracoval i s bývalým ostravským vězeňským lékařem Antonínem Strapinou, s nímž se zodpovídá v dalším procesu. Dnešní rozsudek se ale týkal období, kdy byl propuštěn z vazby po svém prvním zatčení. Tři měsíce po tom, co opustil celu, začal obchodovat s léky znova.

Ve druhé kauze, kterou se ostravský soud zabývá od roku 2012, podle obžaloby prodával Strapina svému komplici léky se ziskem. Hýža je pak nabízel přes internet a utržil za ně více než 5,6 milionu korun. Šlo o různé druhy medikamentů, například léky tlumící chuť k jídlu - Adipex, antidepresiva a léky tlumící úzkost jako Neurol, Lexaurin nebo Xanax. Ostravský soud už dvojici dvakrát odsoudil. Naposledy loni v červenci, kdy lékař dostal jedenáctiletý trest a Hýža o rok nižší. Případ mu však podle žalobkyně znovu vrchní soud vrátil.