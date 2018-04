Soud kvůli požáru kostela v Gutech začne v květnu

Požár způsobil škodu přes 20 milionů korun. Dvěma obžalovaným hrozí až 15 let vězení, třetímu, který měl těsně před 18. narozeninami, až pět let.

Na místě shořelého kostela vznikne věrná replika, její stavbu by z velké části měla zaplatit pojistka. Náklady spojené s mobiliářem by měla hradit sbírka, kterou vyhlásila radnice v Třinci.

Třinecká starostka Věra Palkovská dnes řekla ČTK, že ve sbírce je víc než 3,3 milionu korun. Na obnovu kostela přispěly výtěžky z několika akcí, na září chystá město společně s Muzeem Těšínského Slezska v městské knihovně výstavu věnovanou gutskému kostelíku.

"Pozitivní zpráva je, že na podzim letošního roku by biskupství mělo už spustit stavbu nového kostelíka, který sice už nebude tak historický, bude to replika, ale věřím, že do něho zase najdou cestu nejenom věřící, ale i turisté. Měl by být hotový někdy na podzim roku 2019," řekla starostka.

Stavba kostela by měla začít letos na podzim a interiéry na jaře 2019.

Vzácný kostel Božího Těla ze 16. století byl národní kulturní památkou. Shořel loni v srpnu. Kriminalisté krátce po požáru obvinili tři mladíky z Ostravska a Frýdecko-Místecka. Minimálně jeden chtěl podle policie ve žhářských útocích pokračovat a měl už vybraný další objekt. Obžalováni jsou ze zvlášť závažného zločinu obecného ohrožení.