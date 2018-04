Pražský soudce přišel o talár, obnovy řízení se nedočkal

Řecké ostrovy nebudou kvůli turistům již přijímat uprchlíky. Je to voda na mlýn pašerákům

Kárný senát před třemi lety napočítal bezmála 80 spisů, kde se bývalý soudce dopustil průtahů. V jedné kauze prostřednictvím trestního příkazu uznal obviněného vinným, poté však dal kanceláři pokyn k vymazání příkazu z elektronicky uložených dokumentů a k jeho odstranění ze spisu. Při jednání kárného senátu se hovořilo o pozdních Čonkových příchodech do práce, ale také o jeho zdravotních potížích. Čonka se k závěrečnému jednání kárného senátu v roce 2015 nedostavil, údajně kvůli zdravotnímu stavu. Žádal tehdy soud o odročení, protože prý na něj při stěhování spadla postel a musel se nechat ošetřit s bolestí zad. Návrh na obnovu řízení mohl podat do tří let, čehož využil na poslední chvíli.

Čonka uvedl, že pro obnovu řízení jsou dva důvody. Žádné manipulace se spisem se prý nedopustil. "Veškeré skutečnosti, které jsem uvedl v návrhu na obnovu řízení, jsou pravdivé. Byl jsem křivě obviněn z manipulace ze spisem," řekl. Druhým důvodem pro obnovu řízení bylo podle něj to, že mu v účasti na jednání před třemi lety zabránily zdravotní důvody, což soud neakceptoval a jednání neodročil.

Podle předsedy kárného senátu Jakuba Camrdy bývalý soudce ve svém návrhu především rozvedl jen procesní důvody, proč se tehdy jednání nemělo konat bez něj. Předseda doplnil, že v návrhu Čonka podrobně popisoval stěhování postele, žádné nové důkazy, na základ kterých by mohlo být kárné řízení obnoveno, v něm ale obsaženy nebyly.

Čonkovou stížností proti verdiktu kárného senátu se už dříve zabýval i Ústavní soud, který ji však odmítnul pro opožděné podání. Čonka v minulosti čelil také trestnímu oznámení kvůli údajnému nezákonnému lustrování konkrétních lidí v Centrální evidenci stíhaných osob. Policie nakonec oznámení podané předsedou Obvodního soudu pro Prahu 6 odložila.