Pepřák proti bezdomovcům? Incident na sjezdu ČSSD bude řešit hradecký soud

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Hradec Králové - Konflikt publicisty Štěpána Kotrby se dvěma bezdomovci, jimž údajně nastříkal do očí pepřový sprej během hradeckého sjezdu ČSSD, jde k soudu. Okresní soud v Hradci Králové obdržel od státního zastupitelství spis v případu. Upozornila na to Česká televize. Státní zastupitelství podalo podle ní návrh na Kotrbovo potrestání. Kotrba se sjezdu účastnil jako novinář. Policie mu už dřív sdělila podezření z výtržnictví. Za to by mu v případě odsouzení hrozily až dva roky vězení.