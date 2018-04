Kdo vlastně napadl číšníka v Praze? Někteří z cizinců údajně sloužili jako íránští policisté, další jsou z Maroka

Řecké ostrovy nebudou kvůli turistům již přijímat uprchlíky. Je to voda na mlýn pašerákům

Pozdě odevzdané daňové přiznání? Podívejte se, co vám hrozí

Nizozemci, které česká policie obvinila z napadení číšníka v Praze, zpočátku odmítali konzulární pomoc, později o ni ale nizozemské velvyslanectví přece jen požádali. S odvoláním na mluvčího nizozemského ministerstva zahraničí o tom informovala veřejnoprávní stanice NOS. Podle dnešní zprávy serveru listu Algemeen Dagblad (AD) vyrazilo sedm Nizozemců do Prahy proto, aby oslavili nadcházející svatbu jednoho z nich.

Útok se stal v sobotu na zahrádce restaurace v centru Prahy. Sedm podezřelých ve věku 24 až 32 let bylo zadrženo v pondělí na Letišti Václava Havla, noc strávili cizinci v policejní cele.

Kriminalisté následně zahájili trestní stíhání dvou z podezřelých pro těžké ublížení na zdraví a podali podnět k jejich umístění do vazby. Další tři muži jsou stíháni pro výtržnictví. Za trestné činy těžké ublížení na zdraví a výtržnictví hrozí pachatelům v případě odsouzení až deset let vězení. Poslední dva ze sedmi zadržených byli propuštěni na svobodu. „Bylo vyhodnoceno, že se do konfliktu nezapojili, snažili se ho spíše uklidnit," uvedla policie.

Podle nizozemských médií je jedním z mužů z této skupiny osobní trenér Armin Nahvi. „Známe jména, protože osobní trenér Armin Nahvi na fotce z dovolené v Praze označil celou skupinu,“ uvedl nizozemský web Geenstijl.nl.

Swole patrol Příspěvek sdílený Armin Nahvi (@arminnahvi), Dub 22, 2018 v 2:27 PDT

Tuto informaci potvrzuje i fotografie dalšího podezřelého Naoufela Sebbaneho zveřejněná na Instagramu. Ten kromě fotek z dovolené v české metropoli zveřejnil řadu snímků z posilovny. Další muži byli identifikování jako Sanferino, P. Janssen, Bijan Kazemi, Pejman Kazemi a Arash Nahvi, uvádí nizozemský server. Instagramové účty několika z nich byly smazány, některé jsou ale dál funkční.

Deník Právo pak s odkazem na zdroj blízký vyšetřování incidentu uvádí, že někteří z mužů v minulosti údajně pracovali jako policisté v Íránu. Zda jde o útočníky, nebo ty, kteří se snažili zbytek party uklidňovat, ale není jasné.

Z údajů na sociálních sítích vyplývá, že někteří z mužů mají marockou národnost. Jeden muž ze skupiny jako místo pobytu i původu udává město Marakeš ležící ve vnitrozemí Maroka. Podle fotografií na profilu má tento muž dvě děti a je ženatý.

O útočnících a pozadí incidentu se už několik dní hodně debatuje na sociálních sítích, Právě pod již zmíněnou fotografií na Instagramu se rozjela hodně bouřlivé diskuze. Řada Čechů mužům sprostě nadává, většinou v angličtině. Poukazují také na to, že nejde o "Nizozemce", ale o migranty z Afriky či blízkého východu.