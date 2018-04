11 let stará pomluva? Soud opět zamítl žalobu Hučína na exministra Hradílka

Podle předsedy senátu Ladislava Bognára nebyl důvod rozsudek krajského soudu měnit. "Oba články byly reakcí na předchozí články. Aby si běžný čtenář mohl učinit obrázek o těchto kritických výrocích, je odůvodněné, aby znal texty předchozích článků," uvedl předseda senátu. Podle něj měl Hradílek k dispozici podklady pro vynesení svých kritických soudů.

Ve sporu dvou disidentů jde o to, zda šlo o pomluvu nebo svobodu slova. Bývalý zpravodajec podal na Hradílka žalobu kvůli článkům v Lidových novinách z července a srpna 2007, ve kterých někdejší mluvčí Charty 77 označil Hučína za gaunera a psychologického teroristu. V textu Hučína spojoval s teroristickými útoky v Přerově v roce 1999. Soudy již dříve uvedly, že těmito kritickými soudy nebylo zasaženo do osobnostních práv žalobce. Podle nich si čtenář mohl souvislosti dostatečně vyhodnotit. V souvislosti s výrokem o psychickém teroristovi soudce dnes poukázal i na to, že si Hučín opatřoval citlivé údaje o předchozím soudci. "Vnímáme to jako psychický nátlak," podotkl dnes předseda senátu.

Hučín, kterého soudní náklady stály již statisíce korun, se hodlá znovu dovolat. "Samozřejmě s tím nesouhlasím, budeme se dovolávat. U Nejvyššího i Ústavního soudu jsem zatím vždy zvítězil," řekl dnes ČTK Hučín. Výroky polistopadového ministra vnitra prý zasáhly do jeho pověsti. "Byly vyřčeny v době, kdy jsem kandidoval do senátních voleb. Musel jsem lidem vysvětlovat, že s bombovými útoky nemám nic společného. Byl jsem výrazně společensky poškozen," uvedl před soudem Hučín.

Hradílek byl s rozhodnutím soudu spokojen. "Já si zatím, co jsem do těch článků napsal, jednoznačně stojím," řekl dnes ČTK Hradílek. To, že soudy trvají tak dlouho, bere jako realitu. "Už bych byl ale docela rád, kdyby se to nekonalo. Mám 12 vnoučat a spoustu jiných starostí, tohle mi život trochu komplikuje," podotkl Hradílek. Podle jeho právního zástupce Tomáše Sokola je celé odvolání věcnou polemikou. "Svoboda slova neznamená jen někoho chválit, ale může to být i poměrně ostrá kritika," řekl. Podle něj nešlo o pomluvu, ale o hodnotící úsudek. Soud mu dal nakonec za pravdu.

Hučín byl před lety obviněn a obžalován z několika trestných činů. Byl podezřelý z toho, že v 90. letech, kdy pracoval v BIS, podněcoval levicový extremismus, aby mohl na jeho hrozbu upozornit. Soudy jej osvobodily. Rehabilitován byl i za svou předlistopadovou činnost, v té době skončil několikrát ve vězení. Tomáš Hradílek byl signatářem Charty 77 a polistopadovým ministrem vnitra. Loni v listopadu na sebe upozornil, když 17 dní držel hladovku na protest proti kandidatuře Miloše Zemana na prezidenta. Pod tlakem své rodiny hladovku nakonec ukončil.