Smyšlené znásilnění? Boxer Plachetka s obnovením procesu neuspěl, trest platí

Začalo odvolací řízení v procesu s Karadžičem, za válečné zločiny dostal 40 let

Plachetku poslal do vězení krajský soud v listopadu 2012, v únoru 2013 mu trest potvrdil olomoucký vrchní soud. Ve stejném roce Nejvyšší soud odmítl jeho dovolání.

Znásilnění se podle spisu stalo v červenci 2011 v Brně-Maloměřicích v Plachetkově autě. Boxer vezl tehdy dvacetiletou sestru své družky na sedadle spolujezdce, u garáží zastavil a sedadlo náhle sklopil. Přes údajný odpor mladé ženy ji svlékl a měl s ní pohlavní styk. Pak odjel do Británie, kde byl zadržen a vrácen do vlasti.

Boxerovu nevinu měla nově dokázat bývalá přítelkyně poškozené, které se mladá žena údajně při hádce svěřila, že si znásilnění vymyslela. Totéž prý zopakovala v jejich komunikaci na sociální síti. "Řekla, že to udělala dobrovolně, že to chtěla zkusit, záviděla svojí sestře. Všude se s tím chlubila, že to provedla, říkala, že je taková slavná frajerka," uvedla už dříve svědkyně. Loni v létě proto kontaktovala Plachetkovy příbuzné, že má tyto informace. Soud začal o Plachetkově návrhu na obnovu řízení poprvé jednat loni v září, kromě této svědkyně vyslechl několik dalších svědků.

Podle soudce Aleše Novotného bylo ale její svědectví nízké věrohodnosti. Podle něj se její verze zcela rozchází s výpověďmi ostatních. "Na soud to působí dojmem, že se domluvili na tom základním, ale nedomluvili se na detailech," uvedl Novotný.

Podle Plachetky především komunikace na facebookové síti jasně svědčí o tom, že si poškozená znásilnění vymyslela. Podle něj jde o nezvratitelný důkaz, takový, který splňuje to, aby mohl být jeho případ obnoven.

U soudu dnes vypovídala i poškozená, soud se jí dotazoval jen na události po odsouzení boxera. Poškozená uvedla, že hádka se údajně týkala něčeho jiného a že nic takového, o čem svědčila její bývalá kamarádka, nepsala a že nemá důvod si vymýšlet. Dřívější profil na sociální síti už nyní nepoužívá, podle ní se do něj loni a letos "někdo pokoušel dostat".

Plachetka stál v roce 2012 před brněnským krajským soudem už podruhé. V roce 1998 u něj dostal 13 let za vraždu a také pokus o vraždu. Připravil o život matku své bývalé družky a pak namířil pistoli i na svoji tehdejší partnerku. Život jí zachránilo to, že zbraň nevystřelila.