Čtyři roky od zadržení Kramného. Objevuje se řada nejasností, Moniku a Kláru prý nezabila elektřina

Babiš byl veden jako agent StB oprávněně. Co je vlastně v jeho spisu?

Případ Petra Kramného od počátku provází obrovský mediální zájem. Už několik let kauza vyvolává emoce, ale i různé konspirační teorie a pochybnosti. Do dnešního dne rozděluje případ Petra Kramného veřejný prostor na dvě nesmiřitelné skupiny odpůrců a zastánců.

Kramný byl pravomocně odsouzen na 28 let, věc již přezkoumaly 3 soudní instance. Jenže například Spolek Šalamoun, který se v tomto případu dlouhodobě angažuje, poukazuje na to, že to, že je někdo v České republice pravomocně odsouzen, vůbec neznamená, že je pachatelem. Poukazuje při tom na celou řadu jiných případů, kdy se po letech ukázalo, že pachatelem je někdo jiný.

Spolek Šalamoun provedl celou řadu konzultací s uznávanými a zkušenými odborníky nejen v České republice, ale i napříč Evropou. „K dnešnímu dni existuje celkem 9 závěrů v odvětví soudního lékařství, kdy 7 z nich příčinu smrti, tedy vraždu elektrickým proudem, vylučuje. I hokejovou matematikou se jedná o naprosto jednoznačný zápas,“ uvádí spolek ve svém prohlášení.

Nedávno se v hledáčku police a státních zastupitelství se ocitli znalci, kteří svědčili ve prospěch obžaloby. Spolek Šalamoun na jednu skupinu znalců podal podnět pro podezření ze spáchání trestného činu, druhou skupinu znalců prověřuje policie v Brně.

„V souvislosti se zásadními závěry předního českého odborníka na myokard Prof. I. Š. CSc., který ve svém písemném vyhotovení znaleckého posudku konstatuje, že se žádné stopy elektrického proudu na srdcích Moniky a Kláry Kramných vůbec nenacházejí a dále, že příčinu smrti, tedy akutní selhání srdce po zásahu elektrickým proudem podle fyzického stavu vzorků myokardu Moniky a Kláry, nelze vůbec stanovit, podal dne 30. 7. 2017 Spolek Šalamoun podnět pro podezření ze spáchání trestného činu nepravdivého či hrubě zkresleného znaleckého posudku na znalce Nemocnice České Budějovice a.s. MUDr. Františka Vorla, MUDr. Zdeňka Šenkýře a MUDr. Evu Tomáškovou,“ uvedl spolek na svých stránkách.

Do sporu se zapojili i někteří poslanci. Znovuotevření případu požadují poslanci Jana Černochová z ODS, Helena Válková z klubu ANO a dnes již bývalý poslanec TOP 09 Daniel Korte. Ve spolupráci se spolkem Šalamoun argumentují novými znaleckými posudky a chtějí obnovu řízení. „Nové nezávislé posudky jednoznačně vyvrátily podezření, že Petr Kramný zabil svou ženu a dceru elektrickým proudem,“ tvrdí John Bok ze spolku Šalamoun. „Chceme proto apelovat na ministra spravedlnosti Roberta Pelikána, aby využil své pravomoci a podal podnět pro porušení zákona,“ dodal.