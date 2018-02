Kaufland pobouřil svou reklamou. Jste banda idiotů a hulváti. Měli byste se stydět, je to ubohé, zuří Češi

Uprchlíci v Česku: Jak se jim u nás daří a co nabízí česká vláda příchozím?

Kaufland na svých facebookových stránkách zveřejnil velmi neobvyklou reklamu ke svatému Valentýnu. Té dominuje realistický obrázek vepřového srdce, který v klasickém nápisu I ♥ You nahradilo srdce namalované.

„Láska je jako bonboniéra plná čokolády. Nejdřív je sladká a pak se vám z toho zvedne kufr,“ uvedl Kaufland k obrázku vepřového srdce, které je právě v akci.

Jenže lidé pro „kreativitu“ autorů loga nemají příliš pochopení. „Nejsem zastánce tohoto svátku, ale buď jsou hulváti Kaufland grafici nebo jeho vedení, když tohle schválí,“ postěžovala si na facebooku jedna z uživatelek. „Tak hlavně, že za toho tvrďáka na kampaň zaplatilo životem zvíře.....ať žije nevkusná a nesmyslná grafika nějakého pomatence. Hnus,“ postěžoval si další z odpůrců reklamy.

„Psát o lásce s fotkou vyříznutýho srdce někoho, kdo zemřel násilnou smrtí je opravdu hodně bizarní,“ vykázala jedna z diskutujících. „Vy jste neskutečná banda idiotů, Kauflande,“ nebral si servítky další zákazník. „Vy opravdu nejste normální. Tohle pustit na internet, měli byste se stydět - celý Kaufland,“ dodala znepokojená zákaznice.

A jak na kritiku reaguje Kaufland?

„Letos na Valentýna bychom rádi podpořili i ty, kteří mají Valentýna plné zuby, považují jej za nesmyslný svátek. Kromě standardního sortimentu máme letos na Valentýna v nabídce také vepřové srdce. Naše vepřové srdce je ale tvrďák, nepotrpí si na žádné zamilované vrkání a letos nám tak trošku řádí na našem webu, Facebooku i dalších kanálech. Mrzí nás, že jsme se Vám touto kampaní netrefili do vkusu, snad se nám to podaří příště,“ uvedl Kaufland na facebooku.

Lidé sice uznali, že Valentýna rozhodně neslaví všichni, ale přesto je ani toto vysvětlení neuspokojilo. „To je trapné chápu že každý Valentýna nemusí ale tohle je tedy ubohé,“ vzkazují lidé. Další tento krok považují za pokrytecký. „Antivalentýn - tak hlavně že v reklamě máte jahůdky a lákáte do Kaufíku na valentýnský nákup,“ připomněl jeden z uživatelů.

Našli se ale i tací, kteří černý humor této kampaně ocenili. „Za mě super marketingový tah, i ti, co si do teď Kauflandu nevšimli jsou plní emocí a už se jim pěkně tento obchod vepsal do povědomí. Až povědomí vypustí negaci, což je běžný jev, zůstane jen zápis 'Kaufland' ... a už tam míří člověk na nákup,“ pochválila tah marketingového oddělení jedna z diskutujících.