Dcera "boxera" Slezáka promluvila: Proč zemřel muž, který v Zemanově štábu napadl novináře?

Píšete do životopisu lži? Může vás to hodně mrzet

Zeman je můj prezident, prohlásil Horáček. Pak se pustil do Drahoše a prozradil, co měl udělat jinak

Rodina Karla Slezáka poslala novinářům vzkaz. „Prosíme tímto veřejnost i tisk, aby respektovali naše soukromí a dali nám potřebný čas vyrovnat se s naší tragickou ztrátou člověka, za jehož čestností a poctivostí budeme vždy stát. Karel nás opustil v úterý 7. února, následkem disekce aorty s následným vnitřním krvácením, důsledkem náporu posledních dnů, které pro něj nebyly zrovna příznivé,“ píše se v prohlášení, které médiím poskytla Slezákova dcera Barbara.

Soustrast rodině vyjádřil například Syndikát novinářů ČR, který kvůli incidentu ve volebním štábu Miloše Zemana Slezáka vyloučil ze svých řad. „Je nám samozřejmě líto každého života a vyjadřujeme soustrast pozůstalým ing. Karla Slezáka,“ uvedl na facebooku Syndikát novinářů ČR.

„Zároveň musíme zdůraznit, že to, co se stalo po závěru prezidentské volby, konkrétně vulgarity a násilné útoky, je neomluvitelné obecně i vzhledem k politickým okolnostem. Za organizaci, včetně obecného zákazu nalévat alkohol lidem jevícím známky podnapilosti, odpovídají pořadatelé. Pokud by fungovali, celá situace by vůbec nevznikla,“ uvedl syndikát s odkazem na novináře Milana Rokytku, kvůli jehož opilosti musela v Zemanově štábu zasahovat záchranka.

Syndikát podle svých slov musel na incident reagovat, protože šlo o konflikt mezi novináři. „A podle všech dosažitelných zpráv a videozáznamů útočícím byl ing. Karel Slezák, který se na akci dostal jako akreditovaný novinář a následně se i prohlásil za člena syndikátu,“ vysvětluje skupina sdružující novináře.

Poukazuje také na to, že jeho řídicí výbor reagoval, až když si ověřil všechny dostupné skutečnosti a poté, kdy předseda syndikátu se Slezákem osobně jednal a převzal od něj omluvu a vysvětlení. „Tvrzení senátora Jana Veleby, že nikdo ze syndikátu novinářů s ing. Karlem Slezákem nejednal, je proto zcela nepravdivé, a od senátora Veleby budeme požadovat vysvětlení a omluvu.

Syndikát tak odkazuje na slova předsedy Strany práv občanů (SPO) Jana Veleby který tvrdil, že byl Slezák ze Syndikátu novinářů ČR vyloučen, aniž by ho před vynesením verdiktu dne 30. ledna vyslechli. Na sociálních sítích také obvinil novináře, že Slezáka uštvali. „Zemřel novinář Karel Slezák, prostý člověk, který se snažil chránit kolegu. Možná ne úplně správně, asi neměl použít to, co uměl. Box. Jenže se z něj stal lidský terč. Pro novináře a pro média, která brutálně celou dobu vystupovala proti kandidatuře prezidenta Miloše Zemana,“ napsal na facebooku.

„Musíme zcela odmítnout nařčení, že by Syndikát novinářů vyvíjel na ing. Karla Slezáka nějaký tlak,“ dodal ke slovům Veleby syndikát.