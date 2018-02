Hysterické záchvaty u Jílkové: Komunisti lžou, jsou zákeřní, zničili mi život. Měli by vás zrušit, jste zločinci, řvali na Dolejše diváci

Nejdelší podmořský tunel na světě? Helsinky do Tallinn by mohl propojit už v roce 2040

Senátor ODS Miloš Vystrčil na úvod poukázal na to, že důvodů, proč by KSČM neměla být ve vládě, je hned několik. Zmínil například to, že strategickým cílem komunistů je vybudovat socialismus, což je zřízení, které už několikrát zkolabovalo. „My řád měnit nechceme. Spolupráce a ANO, které nemá názor, je nebezpečná. Znám lidi z KSČM jsou pracovití. Ale nechápu je. V programu mají boj proti oligarchie a proti prorůstání moci mediální, ekonomické a zákonodární. A chtějí tolerovat ANO, to nechápu,“ podivoval se.

„Otázka je, jestli pomáháme jim nebo sobě a našim voličům. Oligarcha s námi aspoň jedná o sociálních otázkách. Nechceme mu líbat prsten. Chceme ho v některých otázkách,, jako jsou třeba mzdy, důchody a další, dotlačit více vlevo,“ vysvětloval mu místopředseda KSČM Jiří Dolejš.

Vicepremiér a místopředseda hnutí ANO Richard Brabec zmínil, že ANO není jediné, kdo stojí o komunistickou podporu. „Klaus si v roce 2003 přišel při volbě prezidenta říct o komunistické hlasy. Neříkejme, že s KSČM nikdo nespolupracoval. Neuvažujeme o koaliční vládě o komunisty a SPD, jednám jen o toleranci menšinové vládě. Chtěli jsme dvojkoalici s ODS,“ připomněl zástupce ANO. A když občanští demokraté nemají zájem, baví se prý hnutí s některými dalšími stranami o průnicích v programech. „Jednáme s každým,“ přiznal.

KSČM relativizuje některé zločiny minulého režimu

Vystrčil oponoval, že pokud chce jít ANO do vlády s KSČM, měli by to udělat a nehledat jen podporu. Moderátorka Michaela Jílková mu připomněla, že i ODS s komunisti občas spolupracuje „S KSČM pracujeme, když se shodneme na některých zákonech,“ připustil Vystrčil. „Tak funguje menšinová vláda,“ dodal Dolejš.

Řidič a elektromechanik Miloš Berounský Vystrčilovi vrátil úder a nařkl ODS, že to právě ona a TOP 09 podporovala oligarchy jako Ivo Rittig. Zmínil také kauzu Mostecké uhelné, OKD a Zdeňka Bakaly. „Už v roce 1968 se ukázalo, že tato strana může být demokratická. KSČM už nepředstavuje riziko,“ domnívá se diskutující.

Ondřej Matějka, náměstek ředitele Ústavu pro studium totalitních režimů sice uznal, že se komunisté od minulosti odstřihli a někteří ji dokonce kritizují a nepodporují ji. „Jako celek ale svými hlasy relativizuje některé zločiny minulého režimu,“ vyčetl Dolejšovi Matějka. Zmínil například postavu kontroverzní Marty Semelové. Lidí jako ona naopak obhajují režim a tvrdí, že nebyl tak zlý. „Je to riziko pro svobodu a demokracii a to je třeba vnímat,“ uvedl. „Buď posuzujete strany podle programu nebo hledáte nepravosti, které mají všechny strany. Nejde o střet ideologií, ten vyřešil rok 1989,“ oponoval mu Dolejš. Matějka s ním ale nesouhlasil a dodal, že v současnosti se objevuje riziko znevažování parlamentu. „Říká se, jak se tam povídá a nepracuje. Je potřeba brát to vážně,“ upozornil zástupce ÚSTR.

„Bojujeme minulé bitvy, taky jsem stál fronty a čekal jsem na výjezdní doložku. Jako student jsem byl u zakládání Občanského fóra. Teď je to 30 let od revoluce. Řeknu něco provokativního - vyluxovali jsme voliče KSČM, oslabili jsme komunisty. Voliči si myslí, že Babiš je schopen jim zlepšit život. Máme zásadní rozdílné názory například na zahraniční politiku. Proto nemůžeme spolupracovat ve vládě,“ vysvětloval Brabec.

Dolejš vysvětloval postoj KSČM k popravě Horákové

Angažovaný textař a písničkář Ziggy Horváth se do diskuze zapojil a uvedl, že lidem se nelíbí, že by v čele země by měl stát člověk, který je trestně stíhaný. „Proč by měl stát v čele vlády, který tuneluje peníze naše i z EU. „To je strašení,“ oponoval mu Berounský. „Babiš si zažádal o dotace, ale kdo mu je přidělil? Bendl, Rath a tehdejší ministr financí Kalousek to podepsal. Ti by měli být stíhání,“ vykřikoval elektromechanik. Horváth mu však připomněl, že to nežádal Babiš přímo, ale skrytě, aby na dotace dosáhl.

Brabec ale vysvětlil, že se účastnil všech jednání s ODS a uvedl, že na poslední schůzce nezaznělo nezaznělo nic o trestním stíhání. Andreje Babiše. „ODS si nechala vypracovat nějaký průzkum a ten ukázal, že by to voličům to vadilo. Řekli: 'My máme strategii a tam nezapadáte',“ vysvětlil, co na schůzce zaznělo. Vystrčil mu ale odpověděl, že důvodem není jen trestně stíhaný Babiš, ale třeba i fakt, že je to registrovaný spolupracovník StB. „Voliči i vedení ANO by se měli zamyslet, jestli by Babiš měl být premiérem. Ministři a premiér jsou pozice jmenované, ne volené. Zvolen byl poslancem, to mu nikdo nebere,“ vysvětloval senátor. Brabec sice uznal, že ODS má plné právo říct, že spolupracovat nebude, dodal ale, že voliči ukázali, že chtějí za premiéra Babiše, protože dali mu 30 procent hlasů.

Jeden z diváků v diskuzi zmínil i osud Milady Horákové Záviše Kalandry a dalších i fakt, že Marta Semelová zpochybnila nátlak na Horákovou. „Vždy jsme říkali, že na zneužití moci není nic socialistického ani lidského. Pokud nebylo právo na spravedlivý proces, byly to justiční vraždy. Neměli být popraveni a nesmí se to opakovat. To není jen stanovisko moje, ale stanovisko strany. Řešíme to politickou diskuzí a jednotlivcům říkáme, že překročili mez,“ vysvětloval postoj KSČM Dolejš.

Horváth poznamenal, že KSČM poslala nejreformnějšího komunistu. „Balancujete na hraně zákona. Senátní komise se před několika lety zabývala ústavnosti komunistů. „Žádný premiér neměl odvahu tuto zprávu vytáhnout. Babiš by je měl nechat rozpustit Brabec,“ uvedl písničkář. „To bylo to v roce 2011 a premiérem byl Petr Nečas. Zákaz KSČM se měl udělat po revoluci, mělo být vypsáno referendumm“ uvedl Brabec. „Nečas měl plné ruce práce z falešnými obviněními,“ rýpnul si Horváth.

Jeden z diváků pak tvrdil, že ODS nemá čisté svědomí, protože někteří členové podporovali Pinocheta. Zmínil jméno senátora Václava Bendy. „Je to na internetu. KSČM prosazuje referendum, to je demokratické,“ hájil KSČM divák. „Parlamentní demokracie diskutuje a hledá kompromisy, referendum je doplněk. Prosazení všeobecného referenda je obcházení parlamentní demokracie,“ varoval Vystrčil. „Bojíte se lidí,“ nařkl ho divák.

„KSČM se odstřihla, ale ve Sněmovně je člen pohotovostních pluku,“ uvedl Matějka z ÚSTR. Rizika KSČM jsou podle něj dlouhodobá, protože komunisté inklinují k silovým řešením a snaží se spojit s někým, kdo jim umožní prosadit rychlá řešení. Elektromechanik Berounský naopak tvrdil, že referendum je nejdemokratičtější hlasování o zákonech. „ODS se neomluvila za zpackanou privatizaci. Ve sněmovně KSČM zasedá 28 let a chová se demokraticky,“ připomněl host.

Další diskutující připomněl, že komunisté lhali už v roce 1946 a trvá to prý dodnes. „Je to výsměch demokracii, měli byste být vděční, že jste v televizi, měli vás dávno zrušit. Jak chcete zavést socialismus? Sebrat podnikatelům továrny? Všechno by to šlo zavést jen revolucí,“ tvrdil divák. Dolejš to ale vidí jinak. „Skokové změny ve společnosti se stávají, nemusejí probíhat krvavě. Katolíci vyvraždili Hugenoty. Znamená to, že už je nepustíme k moci?“ vytáhl jiný příklad místopředseda KSČM.

Komunisté mají na svědomí stamilióny lidí

„To ,co jste udělali v 50. letech z vás nikdo nesmyje. Bojovali jste s vlastními spoluobčany, u nás i v Číně. Máte na svědomí stamilióny lidí po celém světě. Ve stanovách máte zavedení socialismu,“ připomněl mu divák Dolejš mu ale vrátil úder a uvedl, že o sociálně spravedlivém světě sní celá řada lidí. Dolejš řekl, že je pochopitelné, že lidé v roce 1948 chtěli změnu. „byl tu nějaký ideál, ale spadli jsme do mocenského bloku,“ povzdechl si Dolejš,

Jiný divák se vrátil k hádkám o Babiši a jeho stíhání. „Žijeme v právním státě? Babišovo obvinění nebylo prokázáno. Platí tu přece presumpce neviny,“ zdůraznil. „Máme demokracii a svoboda slova. A my říkáme, že nechceme ve vládě bývalého stbáka, který je ve střetu zájmů,“ vysvětloval mu Vystrčil.

„Komunisti lžou, jsou zákeřní, dělali zlo i po 17. listopadu. I po roce 1989 zůstali na úřadech, máme tu komunistickou mafii. Vás patří zrušit, postavit mimo zákon. Omluvte se a zaplaťte křivdy,“ rozkřičel se hystericky na celé studio muž, který podle svých slov cítí křivdu, z níž viní právě komunisty, kteří se po revoluci udrželi na svých postech.

Z publika se ozval také pamětník roku 1948. Pamatuju si vyhazování lidí, sliby dané chudým. Sám jsem skončil na na nucených pracích,“ postěžoval si. „Komunisti jsou zločinci a nikdy nebudou jiní. Zakázali mi jít na vysokou školu, reportáže jsme rozšiřovali letáky proti únoru. Podepsali se na mě na celý život. Ať se jmenujete jakkoliv, zůstáváte komunistickými zločinci,“ vzkázal jim další divák, který za komunismu pocítil problémy na vlastní kůži.