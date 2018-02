Babička Terezy H. promluvila: Byla tak naivní, určitě ji někdo navedl. Češi už podepisují petici za její vydání

Zeman je můj prezident, prohlásil Horáček. Pak se pustil do Drahoše a prozradil, co měl udělat jinak

Česká diplomacie v souvislosti s případem opakovaně zdůrazňuje, že Praha nemá s Pákistánem sjednánu žádnou dvoustrannou smlouvu o předávání odsouzených k výkonu trestu. „V případě pravomocného odsouzení pákistánským soudem by bylo možné předání odsouzené k výkonu trestu do ČR, a to na bezesmluvním základě. Musela by s tím souhlasit i pákistánská strana," uvedlo ministerstvo zahraničí.

S tím se ale mnozí nechtějí smířit. Na internetu dokonce vznikla petice na Terezinu podporu. „Jsme lidé, né barbaři,“ zdůrazňují její autoři. „My občané České republiky žádáme Ministerstvo spravedlnosti a zahraničí ČR, aby za předpokladu, že udá všechny své komplice v Evropě a zejména v ČR, vyvinulo maximální úsilí, aby si Tereza mohla trest odsedět ve věznici s maximální ostrahou v naši vlasti,“ píše se v petici, kterou zatím podepsaly asi dvě stovky osob.

Poukazují na to, že Tereza je mladá téměř ještě mladistvá, a proto by měla dostat šanci si trest vykonat v podmínkách evropského standardu. „Občané Pákistánu nám verbují mladé lidi na pašování drog a jako jeden z největších distributorů opiátů by měl Pákistán tuto argumentaci zohlednit a Tereze umožnit trest vykonat v plné výši v ČR,“ tvrdí autoři petice.

Terezy se zastává také její babička. Přiznává, že ničemu z toho, co se stalo, nechtěla věřit. Byla skálopevně přesvědčena, že Tereza do zahraničí jezdila jenom fotit. „O těch dalších věcech jsem se dozvěděla až z médií. Ona žila současností a byla tak naivní, že na to dojela,“ řekla paní Marta pro Blesk. Připustila, že peníze zřejmě udělaly své. „Ale jsem přesvědčená, že z její hlavy to určitě nebylo. Někdo ji na to navedl. A taky kategoricky odmítám, že by někdy byla pod vlivem drog,“ tvrdí babička s tím, že něco takového by určitě poznala.

Když Marta svou vnučku viděla na videu pořízeném u pákistánského soudu, bylo jí prý do pláče. Není to totiž první rána, která ji v poslední době zasáhla. Martě zemřel v prosinci manžel. Pak přišly problémy Terezy. „Je to pro mě moc těžké období. Neustále na ni myslím a budu se jí snažit pomoci, psychicky i materiálně. Jsem odhodlaná pro ni udělat všechno, pokud by to pomohlo a dostala se zpět do republiky a trest si mohla odsedět tady. Ať si kdo chce, co chce, myslí,“ svěřila se babička.