Ústavní soud přijal stížnost na odkoupení vepřína v Letech

Jak je to s uprchlíky v Česku? Je třeba říct pravdu, míní europoslanec Niedermayer

Močíte ve sprše? Nestyďte se za to, tento zvyk pomáhá zachránit Planetu

Autor podnětu žádá, aby Ústavní soud rozhodnutí zrušil. "Ústavní soud vyřizuje stížnosti proti vládním usnesením zřídka, taková podání by se dala spočítat na prstech obou rukou," řekla serveru Lidovky.cz mluvčí soudu Miroslava Sedláčková.

Soud by se měl s podnětem vypořádat v průběhu tohoto roku. Průměrná délka vyřízení stížností je zhruba deset měsíců. "V tomto případě asi nemohlo být zasaženo do ústavních práv nikoho. Moc si nedokážu představit, jak by takové podání mohlo být úspěšné," uvedl ústavní právník Jan Kysela.

Kabinetu Bohuslava Sobotky (ČSSD) návrh na koupi vepřína předložilo ministerstvo kultury v čele s Danielem Hermanem (KDU-ČSL). Ten si myslí, že soud stížnost "shodí ze stolu", tehdejší kabinet a především ministerstvo kultury podle něj postupovaly při transakci maximálně zodpovědně.

Minoritní akcionář firmy Petr Vrba se obává, že peníze společnost vytuneluje. Proti usnesení valné hromady společnosti Agpi o převodu vepřína na stát proto v lednu podal žalobu.