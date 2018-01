Tereza H. to bude mít v muslimském vězení těžké, podmínky jsou tam otřesné. Šándor pro EZ prozradil pikantní detaily

Šándor pro EuroZprávy.cz uvedl, že v pákistánských věznicích obecně panují velmi špatné podmínky a že Tereza H. To bude mít mezi tamními muslimskými trestankyněmi velmi obtížné. „Obzvláště, když tam může strávit i desítky let. Mají tam málo jídla i vody, hygiena je špatná. A není to tak, že by jí někdo z rodiny mohl přinést něco na přilepšenou, jako by seděla v českém vězení,“ vysvětluje bezpečnostní expert.

Jaký trest by nakonec mohla Tereza H. dostat, nechce Šándor příliš spekulovat. „Její právník říkal, že nad deset kilogramů drogy je to doživotí nebo trest smrti. Ona měla devět,“ připomněl. Pomoci by jí podle něj mohl fakt, že spolupracuje s vyšetřovateli. „Otázkou je, nakolik tyto její informace opravdu vedly k zadržení dalších lidí. Víme, že vyšetřovatelé udělali nějaké zátahy, ale není jasné, jestli to bylo díky informacím od Terezy. Navíc je jasné, že spolupracuje. Něco jiného je, když vám hrozí dva roky a dealeři vám řeknou, že když je odsedíte, oni vám to pak vykompenzují, a když vám hrozí desítky let za mřížemi. To pak všichni spolupracují velmi ochotně,“ říká pro EuroZprávy.cz Šándor. Zároveň si prý ale nemyslím, že by Tereza byla jen „volavka“, jak se spekuluje. „Určitě takhle nepošlete někoho, kdo vás zná, kdo na vás má kontakty a tak vás může udat,“ zdůrazňuje.

Právě otázka jejího možného vydání je podle Šándora komplikovaná. „Je známo, že Česká republika nemá s Pákistánem uzavřené dohody,“ zdůrazňuje pro EZ Šándor. Jednou z možností by podle něj bylo, kdyby v českém vězení seděl nějaký Pákistánec, který by si chtěl trest odsedět ve vlasti. V tom případě by mohly úřady dojednat výměnu.

Česká diplomacie by ale podle něj mohla mít větší šanci při jednání, kdyby jí pomohla Evropské unie nebo Spojené státy. „Na druhou stranu nevidím, proč by to dělaly. Jde o pašování drog – velkého množství drog. Nejsou tu žádné humanitární důvody, jako byly například v případě Hanky a Tonči,“ uvedl s odkazem na dvě české dívky, které byly uneseny 3. března 2013 při své cestě do Indie přes pákistánskou provincii Balúčistán.

„Při vší úctě k rodině Terezy – ona je dospělá, pravděpodobně to nedělala poprvé. Navíc její minulost není úplně čistá – ale já si rozhodně nechci hrát na mravokárce. A šlo o velké množství drog. Není to tak, že bych jí já osobně vydání nepřál, ale objektivně tu není moc důvod, proč by se v jejím případu měl někdo víc angažovat. Její případ nebo případ důchodce zadrženého v Hongkongu kvůli drogám jsou jen špička ledovce – a tady prostě humanitární důvody nejsou, i když české úřady usilují o jejich vydání. V cizině sedí ve vezení tisícovka Čechů,“ uvedl pro EuroZprávy.cz Šándor.

List Daily Pakistan také informoval, že jistý Nikolaj Ivanov, který o sobě tvrdil, že je český občan, pohrozil Pákistánu teroristickými útoky, pokud Češka nebude do 48 hodin propuštěna na svobodu. Podle Šándora ale nebude mít tento incident na Terezin případ větší vliv.

„Možná se na to pákistánská ambasáda zeptá českých úřadů, ale víc asi nic. Byl to nějaký trouba, fakt, že byl tak rychle dopaden, ukazuje, že to rozhodně nebyl zběhlý terorista, který by opravdu připravoval útok v Pákistánu, Kdo ví, jaký byl jeho motiv, jestli to byla jeho údajná zamilovanost nebo něco jiného. Myslím, že české úřady se ním vypořádají úměrně jeho činu. Takže mu určitě nenapaří osm let,“ dodal Šándor pro EuroZprávy.cz.