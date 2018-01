Mladík, který kvůli zadržené Tereze vyhrožoval útokem v Pákistánu, je ve vazbě

Debatu prezidentských kandidátů sledovala i ruská média. Co je zaujalo v duelu Zemana s Drahošem?

List Daily Pakistan už dříve napsal, že dostal e-mail, v němž Nikolaj Ivanov tvrdící o sobě, že je Čech, požaduje, aby byla zadržovaná propuštěna a posazena do letadla do České republiky. Uvádí přitom telefonní číslo, na které mu mladá žena má zavolat, až bude na svobodě. Pokud se tak do 48 hodin nestane, hrozí pisatel Pákistánu odplatou v podobě teroristických útoků.

Muže se podařilo zadržet plzeňským policistům, kteří ho v pátek přivezli k okresnímu soudu v Plzni. Mladíkovi hrozí až 12 let vězení. Z čeho byl muž obviněn, zatím policie nezveřejnila. Napsaly to Novinky.cz.

Češka Tereza H. byla zadržena tento měsíc na letišti v Láhauru, kde byla přistižena sdevíti kilogramy heroinu v kufru. Zda se muž s Terezou H. zná už z dřívějška, nebo se do ní zamiloval až po medializaci případu, není zcela jasné. Policisté nechtějí věc blíže komentovat, dodává server.