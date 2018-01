Počet cizinců v ČR poprvé přesáhl půlmilionovou hranici

To nejhorší Evropu teprve čeká. Obří migrační vlna s sebou přinese miliony uprchlíků

Na konci minulého roku v republice legálně žilo přes 524.000 lidí ze zahraničí. Za posledních deset let v ČR přibylo kolem 132.000 cizinců, jejich počet se tak zvedl o třetinu. Vyplývá to ze statistik ministerstva vnitra.

Velkou část přistěhovalců v Česku tvoří podle statistik lidé z Evropské unie. V zemi na konci roku pobývalo přes 111.500 Slováků, přes 20.300 Poláků, téměř 21.300 Němců, 12.400 Bulharů, více než 11.000 Rumunů, 4600 Italů, kolem 3800 Francouzů či 3600 Rakušanů a 5300 Britů.

Největší skupinu cizinců v ČR představují Ukrajinci. Na konci loňska jich mělo povolení k pobytu bezmála 118.000. Lidí z Vietnamu žilo v Česku přes 59.700. Rusů bylo v zemi víc než 36.000. V ČR pobývalo také téměř 8500 lidí ze Spojených států, kolem 3400 lidí ze zemí severní Afriky či 1300 občanů Sýrie.

Víc než polovina lidí ze zahraničí, kteří v Česku legálně žijí, může v republice zůstat natrvalo. Na konci minulého roku mělo povolení k trvalému pobytu 282.161 mužů a žen, tedy kolem 54 procent cizinců a cizinek.

Podle odborníků je migrace do Česka převážně ekonomická. Lidé přicházejí za prací a příznivými životními podmínkami, přivážejí s sebou i své rodiny. Experti upozorňují na to, že do budoucna bude Česko cizince potřebovat. Kvůli stárnutí společnosti totiž začne ubývat pracovních sil.