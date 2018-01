Pražský imám a terorismus? Je to účelovka, abyste se báli, tvrdí filmařka, která s ním točila. Pak ale promluvil expert

Spánek po obědě může uškodit zdraví? Není to dobrý nápad, varují lékaři

Někdejšího pražského imáma Samera Shehadeha policisté sledovali a z jeho elektronické komunikace vědí, že odjezd jeho bratra do Sýrie do bojů schvaloval a své švagrové do Sýrie pomohl vycestovat. Nyní se skrývá v Mauritánii, píše dnešní Mladá fronta Dnes (MfD). Článek vyšel na první stránce s titulkem „Pražský imám ve službě teroristů“.

„Pražského imáma jsem poznala při natáčení filmu Český Alláh,“ komentuje případ na sociálních sítích slovenská režisérka Zuzana Piussi. Zmíněný snímek byl odvysílán v rámci cyklu Český žurnál. „Má čtyři děti, úplně slepou ženu, sám je hodně zrakově postižený. Obdivovala jsem, jak se stará o svou ženu a děti. Byli jsme spolu v Maďarsku, kde jsme rozdávali jídlo hladovým utečencům. Je to velmi vzdělaný muž, který ovládá několik jazyků,“ popisuje bývalého pražského imáma dokumentaristka.

Před půl rokem podle jejích slov odešel z Prahy i s celou rodinou. „Teď začala kampaň a chtějí nám namluvit, že v Praze je terorismus,“ uvádí Piussi, podle které načasování článku není náhodné. „Proč se se teď v Babišových médiích objevily palcové titulky o tom, že v Praze žil terorista? Je mi z toho smutno, ani bránit se nemůže, když tu už nežije,“ zastává se obviněného slovenská filmařka.

„Po útocích v Bruselu mě poprosil, abych mu natočila video, kde se vyjádřil k terorismu a jasně ho odmítl. Na videu má na hlavě bouli. Ptala jsem se, co se mu stalo – praštil se do hlavy, protože špatně vidí,“ dodala ve svém příspěvku Piussi.

Další připomínky pak vznesla v následné diskuzi pod jejím příspěvkem. „Je to účelovka. Vytažená před volbami, aby šířila strach, že v Praze jsou teroristi. Proč se o tom nepsalo před půl rokem?“ zajímá ji. „Ten člověk mi hodně vyprávěl o škodlivosti terorismu, který pramení z nevzdělanosti a fanatismu. Hodně to odsuzoval. Je to vzdělaná člověk,“ dodala.

Poněkud odlišně to ale vidí Jan Stehlík, analytik think-tanku Evropské hodnoty. Ten poukazuje, že se nejedná o první případ zahraničního bojovníka z ČR. „Přesto jde o jedinečnou kauzu, protože Samer Shehadeh je dlouhodobě jednou z nejvýraznějších postav české islámské scény,“ uvádí expert.

Není prý ani novinkou, že Shehadeh má dlouhodobé sklony k islámskému fundamentalismu. „V roce 2010 prohlásil, že 'každý, kdo následuje jiný zákoník než ten, se kterým přišel prorok Muhammad, je nevděčník a odpadlík od víry.' Na konci roku 2016 varoval české muslimy před účastí na bohoslužbě proti terorismu spolu s křesťany,“ připomíná Stehlík.

„Shehadehova cesta od fundamentalismu k džihádismu ilustruje problém, na který dlouhodobě upozorňuji: nenásilné formy islámského extremismu poskytují úrodnou půdu pro růst násilného džihádismu. Samotní teroristé jsou pouze špičkou ledovce, viditelnou součástí větší hrozby,“ uvádí analytik ve zprávě, kterou má server EuroZprávy.cz k dispozici.

„Ona přehlížená část problému je růst počtu islamistů a fundamentalistů, kteří sice nejezdí střílet bezvěrce, ale se zahraničními bojovníky sdílí stejný cíl vnutit celé společnosti svou interpretaci islámu.Prevence islámského extremismu musí začít právě u těchto osob, a to předtím, než zradikalizují někoho ve svém okolí. V případě Samera Shehadeha lze jen smutně spekulovat o tom, kolik českých muslimů mohla jeho kázání oslovit,“ dodává s tím, že i proto by měl v Česku být co nejrychleji zaveden komplexní systém prevence islámského extremismu.