Jak se chovat, když v hotelu začne hořet? Hasič pro EZ vysvětluje, co vám může zachránit život

Po sobotním požáru hotelu Eurostars David v pražské Náplavní ulici zemřeli čtyři lidé, z toho dva cizinci zemřeli na místě ještě před příjezdem záchranářů. Dvě ženy později podlehly zraněním v nemocnici. Záchranáři vyšetřili při zásahu u požáru 34 lidí a do nemocnic převezli osm lidí, z toho čtyři museli oživovat. Zraněni byli i dva hasiči.

Pražští hasiči zasahovali v sobotu u požáru hotelu Eurostars David. Můžete obecně popsat, jak takový zásah vypadá? Co je první krok, když se hasiči dostanou na místo?

V první fázi se zásah rozdělí na dvě důležité věci. První je samotný požár – musíme zjistit, kde hoří, a zlikvidovat plameny. Souběžná část zásahu pak spočívá v tom dostat lidi z hotelu nějakou bezpečnou cestou ven. Záchrana osob a likvidace požáru – to jsou ty nejdůležitější věci, které musí velitel zásahu na místě zajistit.

V budovách podobného typu se často vyskytuje velké množství osob. Jak by se v takovém případě měli zachovat? Existují nějaké univerzální rady?

Důležité je, že každý hotel musí ním nejméně dvě únikové cesty. Člověk musí mít vždy možnost nějakým způsobem uniknout z daného objektu chráněnou únikovou cestou. Chráněnou znamená, že by se tam neměl dostat požár a neměly by se tam dostat ani zplodiny z hoření. Tyto cesty bývají označené pomocí šipek a ukazují směr evakuace. Musí být viditelné i v případě, že vypne proud. Pomocí evakuačního plánu, který by měl viset v každé chodbě a každém pokoji by se lidé měli dostat ven. Doporučuji každému, aby se seznámil s tímto plánem, aby se podíval, kde jsou únikové východy.

Hlavní tedy je dostat se z hotelu co nejdříve. Pak je třeba upozornit okolí, že v hotelu hoří. A třeba i říct ostatním lidem, aby opustili prostor. Tím jim pomůžete, protože někdo může třeba spát a nemusel by se o požáru dozvědět. Dobré je také vzít si s sebou jen ty nejnutnější věci a rychle jít ven.

Pokud už to nejde - protože se samozřejmě může stát, že je prostor zakouřen natolik, že už lidé nemohou uniknout a že zůstanou v kouři - je dobré zůstat v pokoji. Tedy pokud to jde. Doporučuji dát například mokrý ručník pod dveře, aby do pokoje nepronikly zplodiny z hoření. A pak na sebe upozornit třeba máváním z okna nebo zavoláním na tísňovou linku. Řeknete, kde jste a hasiči vás dostanou pryč pomocí výškové techniky. Stejně tak tomu bylo v případě sobotního požáru. Lidé volali z oken a my jsme je dostali ven.

Jaké informace jsou pro hasičské jednotky při požárech hotelů či bytových budov klíčové?

My potřebujeme vědět, kde přesně hoří. Ideální je, pokud se najdou svědci nebo lidé, kteří nás přivolali. Ti nám pak popíší, kde hoří a v jakém rozsahu. Když hasič vystoupí z auta, je dobré, když ví, kam má poslat zasahující hasiče. Pak existuje takzvaná dokumentace zdolávání požáru. To je důležitá součást pro podobný zásah. Jsou tam plány, na kterých je jasně vidět, jak je objekt členitý, což pomáhá hasičům se zorientovat. Protože oni ten daný prostor samozřejmě neznají. Pokud má tedy například recepční v hotelu tuto dokumentaci k dispozici, předá ji veliteli zásahu. To vše je pro prvotní zásah důležité.

Problémem může být často i dostat se s vozem na místo požáru. Zjišťujete si předem, jak vypadají cesty k hořícímu objektu? A jak hasiči řeší situaci, když někudy prostě projet nemohou?

Než na místo jedeme, neřešíme, jaká je tam dopravní situace. Prostě tam přijedeme a až aktuálně na místě řešíme, jak se tam dostat. Pokud jsou auta v uličce zaparkována tak, jak mají, to znamená na místech, kde se parkovat dá, my projedeme. Někdy je to omezené, někdy je to náročnější pro výškovou techniku, která je náročnější na manévrování – zvlášť v centru Prahy. Ale většinou nemáme problém.

Samozřejmě některá auta jsou špatně zaparkovaná, brání provozu a to je pak problém. Operativně se to řeší na místě třeba tak, že hasiči vyskáčou z auta a odhází zaparkovaná auta na stranu. Nebo si musí poradit jinak – například táhnou hadice na delší vzdálenost.

V tomto případě jsme neměli žádný výraznější problém s průjezdností. Při takto velkém požáru je pak problém spíše v tom, že daná komunikace nestíhá provoz. Musí se tam uvolnit cesty tak, aby mohli přijíždět hasiči a záchranáři a aby mohli zase odjíždět. V tomto směru nám velmi pomohla Policie ČR, která uvolnila prostor a hlídala dopravu. To je pro celý zásah velmi důležité.

Při sobotním požáru byli zraněni i dva vaši kolegové. Jak jsou na tom? Už byli z nemocnice propuštěni?

Jsou na tom relativně dobře. Jsou mimo ohrožení života a nebudou mít trvalé následky. Momentálně už jsou v domácí léčbě.