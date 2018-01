Hasiči ukončili zásah v M. Lázních, sutiny hotelu prohledávali tři dny

Migrantům se nelíbí kvalita potravin a špatná hygiena. Vydali se na protest do ulic

Vědci zjistili, co se s námi děje po smrti. A jsou zděšeni

Část stropů mezi prvním a druhým patrem se v památkově chráněném domě zřítila v neděli po poledni. "Hromady sutin se odbagrovaly a při tom se prohledávaly. Poté, co se hasiči z týmu USAR dostali až do sklepních prostorů pod místem zřícení, mohli vyloučit, že by v závalu byla nějaké osoba," uvedl mluvčí karlovarských hasičů Martin Kasal.

Zajištění objektu na Goethově náměstí už nyní bude na jeho majiteli, kterým je společnost Léčebné lázně Mariánské Lázně. Lázeňská firma chtěla bývalý hotel před několika lety rekonstruovat za 700 až 800 milionů korun, stavbu ale nakonec kvůli vysokým nákladům zastavila.

V centru Mariánských Lázní už je to za poslední roky třetí objekt, který měl vážné technické vady, podle starosty Petra Třešňáka (Piráti) je ve městě v hodně zanedbaném stavu asi 20 domů.