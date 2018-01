Kdo zavinil zřícení mostu ve Vilémově? Soud pokračuje, promluvil očitý svědek

Migrantům se nelíbí kvalita potravin a špatná hygiena. Vydali se na protest do ulic

Bagrista Nevím v den pádu sundával z mostu zábradlí a kamenné římsy, následně odbagrovával zeminu okolo mostní opěry. Po mostě projížděla nákladní auta, která zeminu odvážela, pod mostem pracovali dělníci na podpírání mostu. "Stál jsem asi deset metrů od mostu, čekal jsem až přijede nákladní auto. Viděl jsem prasklinu napříč mostem, pak most spadl, bylo to rychlé, žádný hluk jsem před tím neslyšel," řekl svědek.

Kromě Nevíma vypovídal dnes před soudem také bývalý pracovník společnosti Bögl & Krýsl Jiří Daňhelka. Připustil, že most nespadl, kdyby byl v době odtěžování zeminy již podepřený. Podpěry ale pracovníci instalovali v den pádu. Podle Daňhelky to byl předem dohodnutý postup, při kterém se měla nejprve odtěžit zemina, následně se měl most podepřít a pomocí jeřábů rozebrat.

Hned po nehodě se objevily spekulace, že statiku mostu narušilo odbagrování přílišného množství zeminy u vnější strany mostní podpěry. Podle Bednaříka ale práce postupovaly přesně podle projektové dokumentace.

Bednařík i další obviněný Michal Hejkal, který byl podle stavebního deníku veden jako hlavní stavbyvedoucí, v minulosti uvedli, že havárii mostu nic nenasvědčovalo. Totéž před soudem tvrdil i František Lízal, který na stavbě vykonával technický dozor pro investora, jímž byl Kraj Vysočina. V projektu podle něj nebyl popsán způsob, jak při likvidaci mostu podepřít jeho klenbu.

Inspektorát práce udělil v souvislosti se zřícením mostu pokuty dohromady 1,5 milionu korun. Dostaly je firmy Strabag a Bögl & Krýsl a koordinátorka bezpečnosti práce Marie Hubková. Pokutovaní podle inspektorátu nezajistili dostatečně bezpečnou koordinaci prací při opravách téměř 90 let starého klenutého mostu přes říčku Hostačovku.