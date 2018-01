Staroměstský orloj se dnes zastavil, bude kompletně demontován

Aktualizováno 13:03 — Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Praha - Staroměstský orloj se dnes po deváté hodině zastavil. Bude poprvé od poválečných let kompletně demontován. Má mu být vrácen původní vzhled a mechanika se vrátí do podoby z 60. let 19. století.