Praha chystá velké oslavy 100. výročí vzniku ČSR, vyčlenila 35 milionů

Archiv hlavního města Prahy připravuje od září 2018 do února 2019 v historických prostorách Pánského českého klubu výstavu o událostech roku z 1918. Výstava bude zaměřena především na školáky.

České centrum Mezinárodního PEN klubu uspořádá od 8. do 9. října mezinárodní konferenci. Konat se bude ve Sladkovského sále Obecního domu a jedním z hlavních témat bude právě 100. výročí založení Československé republiky.

Studio Ypsilon, jehož zřizovatelem je Praha, nazkouší mimořádné divadelní představení, které nabídne rekonstrukci událostí roku 1918 v podání herců Jiřího Lábuse a Jany Synkové. Hra bude uvedena v jedné premiéře a čtyřech reprízách.

Od ledna bude Obecní dům na webových a facebookových stránkách publikovat historický seriál o své roli v událostech října 1918. Seriál nabídne řadu dobových materiálů. Obecní dům bude rovněž spolupracovat na dvoudílném dokumentu, který připomene události roku 1918 tak, jak se odehrály přímo v jeho prostorách.

O pořádání dalších akcí bude město teprve rozhodovat. Kvůli koordinaci jednotlivých projektů založila rada hlavního města dočasnou komisi. "V současné době probíhá druhé kolo přijímání žádostí o podporu, s uzávěrkou do 31. ledna 2018," uvedl pražský radní Jan Wolf (KDU-ČSL/Trojkoalice). Pražští radní by měli v následujících týdnech rozhodnout o 12 projektech z prvního kola podávání projektů. Poté budou vyhodnocovat projekty, které dorazí do konce ledna.