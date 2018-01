V babyboxu našli první letošní miminko

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Ústí nad Orlicí - V noci na dnešek někdo do babyboxu v Orlickoústecké nemocnici odložil chlapce. Dostal jméno Petr Nový. Naposledy do orlickoústeckého babyboxu někdo odložil dítě 25. září 2016, byla to novorozená holčička.