Tragédie na Štědrý den: Auto skupiny Plexis vyletělo z D1. Hudebníci jsou zranění, jedna žena zemřela

Při nehodě, ke které došlo 24. prosince, byla těžce zraněna dvaadvacetiletá žena, zraněním i přes snahu lékařů v brněnské nemocnici podlehla. Podle vyjádření policie v autě sedělo celkem pět osob, ostatní cestující a řidič utrpěli středně těžká zranění a byli převezeni do nemocnic v okolí.

Nehodou už se zabývají pelhřimovští kriminalisté, dechová zkouška na alkohol u řidiče havarovaného vozidla byla negativní, uvedl server Blesk.cz.

Skupina Plexis na sociálních sítích informace o nehodě potvrdila. „Dnes v noci cestou z koncertu v Třebíči došlo k autonehodě naší dodávky Plexis P.M. a Apple Juice. Kluci kromě Martina, který jel jiným autem, jsou se středně těžkými zraněními v nemocnicích mimo ohrožení života,“ uvedla skupina na facebooku.

„Naše kamarádka Olga, co byla ve voze, bohužel zemřela. Je nám to moc líto. Děkujeme všem zdravotníkům a záchranářům do Pelhřimova, Brna, Jihlavy a Prahy.Prosím spokojte se zatím s tímto vyjádřením a dejte nám čas,“ požádala skupina své příznivce.

Fanoušci vyjadřují pod příspěvkem kapele podporu, celá řada lidí navíc přeje soustrast kvůli smrti mladé ženy.