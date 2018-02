Přechodné zrušení pokut kvůli e-receptům? Senátní výbor návrh podpořil

Uprchlíci v Česku: Jak se jim u nás daří a co nabízí česká vláda příchozím?

Úpravu v novele lékového zákona o transfuzích má ještě posoudit zdravotnický výbor. Horní komora o novele rozhodne ve čtvrtek.

Přechodné zrušení pokut vychází z úpravy ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO). Návrh také předpokládá, že pokud by Státní ústav pro kontrolu léčiv do doby účinnosti novely zahájil s některým lékařem přestupkové řízení, bylo by ze zákona zastaveno.

Vojtěch senátorům řekl, že do konce května má jeho ministerstvo vládě předložit novelu týkající se lékového záznamu, která zajistí sdílení dat o tom, jaké léky pacientovi různí lékaři předepsali. Aplikace má od příštího roku zabránit vícečetnému předepisování stejného léku různými lékaři a vyloučit nevhodnou kombinaci léků.

Roční odklad sankcí za vystavení papírového receptu místo e-receptu už uvítalo Sdružení praktických lékařů. Má ale obavy, zda se fungování elektronického receptu během letošního roku zlepší, nadále je pro variantu nepovinného e-receptu. Tu ale poslanci odmítli a ze senátorů ji nikdo nenavrhoval.