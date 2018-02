S rakovinou zápolilo přes půl milionu Čechů. A bude hůř, děsí se specialista

"Jsme národ s mnoha nádory. Není pravda, že by se v ČR nehodnotila kvalita péče. Jedním z indikátorů je dosahované přežití. Úmrtnost je stabilizovaná, u některých diagnóz výrazně klesá. Přibývá těch, kteří mají s nádorem zkušenost," řekl novinářům Ladislav Dušek z Institutu biostatistiky a analýzy lékařské fakulty Masarykovy univerzity.

Podle Duška patří Česko mezi země s nejlepšími statistickými údaji o nemoci. Data shromažďuje Národní onkologický registr. Sběr je ale pracný a trvá déle, proto jsou poslední čísla z konce roku 2015. V něm přibylo v Česku 85.750 nových pacientů s nádorem. V roce 2008 jich bylo 73.302. Před deseti lety na rakovinu zemřelo 27.571 lidí, v roce 2015 jich karcinom připravil o život 26.852.

Zatímco mezi lety 2011 a 2015 nových pacientů přibylo ročně v průměru o 1,9 procenta, úmrtnost průměrně klesla o 0,7 procenta. Počet těch, kteří s nemocí úspěšně bojovali, se každý rok zvedal průměrně o 3,9 procenta.

Se stárnutím společnosti bude podle Duška nemocných přibývat. Některé druhy rakoviny se totiž objevují až ve vyšším věku. Ročně by nárůst počtu mohl být kolem šesti procent.

Podle lékařů v boji s rakovinou výrazně pomáhá screening, tedy pravidelné sledování vybraných skupin lidí a jejich bezplatná vyšetření. Česko má takové programy tři. První z nich se zaměřuje na rakovinu prsu. Ženy nad 45 let mohou každé dva roky zdarma chodit na mamograf. Druhý program se týká rakoviny tlustého střeva a konečníku. Muži a ženy od 50 do 54 let mají test zdarma jednou ročně, od 55 let je to jednou za dva roky. Třetí program pomáhá předcházet či včas zachytit rakovinu děložního hrdla. Stěr se provádí od 15 let každý rok. Podle Jany Hercogové z kožní kliniky fakultní Nemocnice Na Bulovce a IKEM by byl v Česku vhodný třeba také screening kvůli přibývajícímu počtu kožních nádorů.