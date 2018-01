Protidrogová agenda se na ministerstvo zdravotnictví nepřesune

Jak je to s uprchlíky v Česku? Je třeba říct pravdu, míní europoslanec Niedermayer

Oba to potvrdili ČTK. Možný přesun protidrogové politiky kritizovaly v posledních dnech opoziční strany, podle kterých by to mohlo boj proti drogám oslabit.

"Shodli jsme se, že ponechání sekretariátu Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky v čele s národním protidrogovým koordinátorem pod Úřadem vlády, má svůj význam," oznámil po dnešní schůzce s Babišem Vobořil. Premiér ČTK potvrdil, že přesun pod ministerstvo zdravotnictví už zavrhl. "Nechám si tu agendu na Úřadu vlády a budu se jí osobně věnovat a podporovat ji," napsal v SMS zprávě.

"Jsem rád, že se tímto krokem zachová meziresortní spolupráce a vyvážený přístup v protidrogové politice," doplnil protidrogový koordinátor. S premiérem jednal také o prioritách protidrogové politiky. "Prosazujeme odborný a vyvážený přístup, který zahrnuje represi, prevenci a léčbu," uvedl.

Informace o zvažovaném přesunu odboru protidrogového koordinátora zveřejnil zhruba před dvěma týdny deník Mladá fronta Dnes (MfD). Mluvčí Úřadu vlády Barbora Peterová tehdy deníku řekla, že premiér na začátku svého působení deklaroval, že chce zefektivnit fungování státních institucí a přesunout odbornou agendu na příslušná ministerstva. Mluvčí ministerstva zdravotnictví Gabriela Štěpanyová k tomu MfD řekla, že zařazení protidrogové politiky pod ministerstvo by bylo logické.