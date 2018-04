Zeman a Ovčáček? To byla komická dvojice, ale teď jsou nebezpeční. Známý herec bez obalu promluvil o politice

Uprchlíci budou rekrutováni do armády? Odborníci přišli s radikálním návrhem

Šteindler se proslavil také díky legendárnímu pořadu Česká soda, ve kterém spolu s Davidem Vávrou parodoval nejen reklamy, ale i politiky a aktuální dění. V rozhovoru pro Český rozhlas se proto zamýšlel, koho by považuje v současné době v politice za nejkomičtější prvek.

„No, ono se to strašně mění. Já jsem před časem jsem říkal, že dvojice Zeman a Ovčáček úspěšně navazuje na tradici našich českých komických dvojic, jako byli Voskovec a Werich, Suchý a Šlitr, Smoljak a Svěrák, my dva s Davidem Vávrou a tak dále. Že to plní naprosto nejlépe z těch všech, protože jsou velmi autentičtí.

Ale na druhou stranu v okamžiku, kdy pan prezident vyhrál podruhé volby, mně svým prvním projevem dal najevo... Já jsem si uvědomil, že už končí sranda a že už to není komická dvojice, ale že je svým způsobem nebezpečná,“ přiznal Šteindler.

„Když někdo hned na inauguračním projevu začne vyhrožovat a říkat, že má opozice i ti, kdo mají jiný názor, držet hubu, tak to tedy, jak by řekl bývalý pan prezident Klaus, lehce nadzvedávám obočí.“ dodal.