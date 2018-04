Brzobohatý promluvil: Byl jsem z výsledků parlamentních i prezidentských voleb frustrovaný. A to je jen začátek

Zpěvák na facebooku přiznává, že tuto sociální síť využívá jen výjimečně, protože mu „tahle virtuální pavlač vždycky tak nějak lezla krkem“. Sám prý nemá potřebu svěřovat se světu se „svým prvním ranním prdem a posledním nočním škytem“. Protože ale dostal několik podobných e-mailů od různých autorů s totožným obsahem, musel se nad svým publikováním na facebooku zamyslet.

„V těchto mailech se jejich autoři shodli na tom, že je ode mě velice nezodpovědné požadovat od vás, čtenářů mých příspěvků loajalitu vůči mé osobě, když ony příspěvky přijdou jen tehdy, kdy mám sobecky pocit, že by všichni měli slyšet můj názor. Jak můžu očekávat na mých koncertech plný sál lidí, když svým fanouškům věnuji prachbídnou péči. Když se jedná o politické události, při kterých jsou všichni chytří jak rádio, tak to jsem hrdým hlásičem pravdy, ale jakmile je bitva prohraná, zacouvám do ulity a zanevřu na svět. Podobná fakta jsem se o sobě dočetl a vzhledem k tomu, že nejsem ignorant a domnívám se o sobě, že jsem velice empatický a senzitivní člověk, nemohl jsem to nechat být,“ shnul Brzobohatý to, co mu lidé píší.

On sám je ale ale podle svých slov přesvědčen, že lidé bez jeho příspěvků dokáží žít. „Ale moc vás prosím, nemějte prosím pocit, že když se na mém FB dlouho nic neobjeví, že si vás nevážím nebo že mě váš zájem nezajímá,“ vysvětluje. „Pokud někteří z vás takový dojem máte, dovolte mi se vám plošně omluvit.“

Brzobohatý byl na facebooku aktivní především v době voleb a především těch prezidentských. V těch podporoval textaře a producenta Michala Horáčka. „Ano, přiznávám, byl jsem z výsledků parlamentních i prezidentských voleb poněkud frustrovaný,“ přiznává teď.

„Naivně jsem se i domníval, že by snad mé myšlenky mohly někoho ovlivnit a začal by nad tím vším přemýšlet z jiných směrů, ale byla to ode mě troufalost, za kterou se omlouvám. Nemám právo ovlivňovat politické názory kohokoliv. Mohu snad jen inspirovat a v tom budu asi i pokračovat dál. Rád vytvářím diskuze, podněcuji rozhovory a dialog nad tím či oním tématem, neb to je ta jediná cesta k harmonii. A jak všichni víme, bez harmonie nevynikne melodie a v tom spočívá ta dohoda. Ano, budu dál psát o politice, ale uznejte sami, teď by to bylo zbytečné, když politici sami píšou ten nejsměšnější scénář ke komedii roku,“ pokračuje Brzobohatý ve své kritice politické situace.